SEMAS alerta para alagamento com aumento do nível rio Tocantins em Marabá￼

O Núcleo de Monitoramento Hidrometeorológico da Secretaria de Meio Ambiente e Sustentabilidade do Pará (Semas) vem monitorando o nível dos rios de forma contínua. As informações auxiliam as instituições a agir preventivamente e garantir a mobilização da população para locais seguros.

De acordo com o núcleo, o volume de chuvas previsto para a região hidrográfica dos rios Tocantins e Araguaia no mês de março pode ocasionar o repique do nível do rio Tocantins em Marabá.

As cheias no rio Tocantins, no município de Marabá são eventos frequentes que acontecem anualmente durante o período chuvoso na região dos rios Tocantins e Araguaia. Saulo Carvalho é coordenador do Núcleo de Monitoramento Hidrometeorológico e afirma que o fenômeno tem influência de aspectos climatológicos de Estados vizinhos.

“O nível do rio subiu acendendo o sinal de alerta ainda em dezembro do ano passado. O que ocorre na região tem influência direta da chuva que cai nas cabeceiras dos rios Tocantins e Araguaia, localizadas entre o norte de Goiás e sul de Tocantins, no caso do rio Tocantins, e também no extremo leste de Mato Grosso, em relação ao rio Araguaia”, explicou Saulo Carvalho.

Série histórica

Na série histórica dos níveis máximos anuais ocorridos na cidade de Marabá, que compreende os anos de 1972 até o momento, é comum o nível do rio atingir a cota de alerta da Defesa Civil, que é de 10 metros.

O nível do rio na cidade de Marabá ultrapassou a cota no mês de dezembro de 2021, e alcançou o nível superior a 13 metros na segunda quinzena de janeiro/2022. Após esse período, o nível do rio diminuiu, atingindo valores de 9,8 metros no final da primeira quinzena de fevereiro.

Nos últimos dias, 22 e 23 de fevereiro, o nível do rio Tocantins, na cidade de Marabá, se elevou novamente, atingindo níveis próximos de 12 metros de altura.

