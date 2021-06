Semas alerta para as altas temperaturas durante o verão no estado do Pará

Os paraenses já estão sentindo a chegada do verão. Marcado pelo período de transição, as altas temperaturas começam a surgir, seguidas de pancadas de chuva, durante o final da tarde e início da noite. Segundo o Núcleo de Monitoramento Hidrometeorológico da Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Sustentabilidade do Pará (Semas), o período menos chuvoso está se estabelecendo no Estado, e a previsão para julho é de altas temperaturas.

O coordenador do Núcleo de Monitoramento Hidrometeorológico da Semas, Saulo Carvalho, destaca a importância dos cuidados durante essa época do ano. “Já podemos identificar a presença de poucas nuvens e muito sol, que vem acompanhados de pancadas de chuva. É interessante atentar para as baixas umidades relativas que vem sendo registradas na nossa região, onde se atinge até os 20% de umidade, ou seja, é muito seco. Alguns cuidados devem ser tomados, principalmente para evitar a desidratação intensa. É recomendado a ingestão de bastante líquido nesse período, bem como, evitar a exposição prolongada ao sol, entre onze horas da manhã e três horas da tarde”, afirmou o coordenador.

O meteorologista faz o alerta para os possíveis eventos climáticos, previstos para acontecer nesse período. “A gente não pode descartar, principalmente na faixa norte do estado, a ocorrência de raios, trovoadas e vendavais, principalmente nesse período de final de junho e início de julho. A partir daí, as chuvas ficarão pouco frequentes e predominará o tempo seco, quente e mais abafado, com temperaturas de até 35ºC aqui na RMB. Já para porção sul do estado, o período menos chuvoso já está predominando com o tempo bastante seco e quente, com temperaturas elevadas de 36ºC e 37°C”, concluiu o coordenador da Semas.

Fonte: Agência Pará / Por Bruna Brabo (SEMAS)