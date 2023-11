Semas apoia empreendedores da bioeconomia na ‘Virada Sustentável’

Incentivar a bioeconomia, dando oportunidade para que empreendedores paraenses tenham mais visibilidade com seus bionegócios é o objetivo da Secretaria de Meio Ambiente e Sustentabilidade (Semas) ao apoiar a Virada Sustentável da Amazônia, evento realizado em Belém até este domingo (26). Com apresentações musicais, passando por teatro, dança, atividades infantis, performances e artes visuais, o evento promove uma programação cultural variada e intensa e abre espaço para o comércio de bioprodutos no píer das Onze Janelas, em Belém, em uma ação apoiada pelo Governo do Pará e pelo Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae).

“Este é um evento de promoção e conscientização sobre sustentabilidade, então participamos aqui com o intuito de promover a economia criativa, a bioeconomia no Pará e diante disso nós estamos participando da Feira da Economia Criativa, sempre a partir das 16h. Na feira, temos rodadas de negócios para que esses empreendedores possam alavancar a sua produção, apresentar os seus bioprodutos, para que assim eles consigam fazer a divulgação da sua marca e consigam se firmar no mercado”, destacou Jéssica Brilhante, coordenadora de Bioeconomia da Semas.

O evento ocorre em diferentes espaços da cidade: na Usina da Paz Jurunas/Condor, Complexo Ver-o-Rio, píer das Onze Janelas e Porto Futuro. Nomes como Mestre Damasceno, um dos maiores representantes atuais da cultura marajoara, Aíla, Gigi Furtado, Jeff Moraes, Juliana Sinimbu, Luê e Naieme, Bando Mastodontes e Orquestra Amazônia fazem parte da programação.

Realizado pela primeira vez na capital paraense, o conceito da programação é proporcionar um evento feito por amazônidas para amazônidas. A programação, que teve a participação de quatro curadoras do cenário cultural do Pará, foi desenvolvido com o objetivo de, junto com especialistas da área, destacar uma ampla gama de trabalhos artísticos que demonstram a diversidade e a riqueza da cultura paraense.

Apoio – “No total, são 18 empreendedores apoiados, em mais uma excelente oportunidade de incentivo para que os empreendedores possam ter os seus negócios mais divulgados, aumentando as suas vendas e estimulando o setor de negócios sustentáveis que é absolutamente prioritário, pois está no nosso Plano de Bioeconomia e é tema frequente por onde passamos para apresentar os potenciais da Bioeconomia paraense. Consideramos a Virada Sustentável mais uma oportunidade de pôr em prática o nosso compromisso com o incentivo aos negócios sustentáveis, portanto estar em um evento como este é absolutamente coerente e reforça o compromisso da Semas e do Governo do Pará com a sustentabilidade”, destacou Mauro O’de Almeida, secretário de Meio Ambiente e Sustentabilidade do Pará.

Isabela Sales, uma das empreendedoras apoiadas, que trabalha com produtos de moda e acessórios a partir da reciclagem de materiais com a loja ‘Isabela Reis Design’, falou da importância de ter um lugar reservado para negócios sustentáveis. “É muito bom estar nesses espaços que tratam dessa temática específica. Trabalhar com sustentabilidade é muito difícil, reaproveitando materiais, e a gente ter um lugar reservado só pra expor nossos produtos, onde as pessoas sabem que vão vir aqui e achar esse tipo de produto é muito bom”.

Tainá Fagundes, proprietária da ‘Da Tribu’, marca de moda e produtos sustentáveis, destacou a relevância do evento para os empreendedores da Amazônia. “A Virada Sustentável chega a Belém dentro de um recorte de uma Amazônia pulsante e para fortalecer a pauta da sustentabilidade. A feira contribui e mostra de forma prática, caminhos em que a Amazônia trabalha, através da bioeconomia, com os povos da floresta, com desenvolvimento econômico da região, então aproximar o produto do mercado com o público é muito importante pra gente. Ter espaços como uma feira gastronômica e criativa, é riquíssimo dentro de um evento com esse recorte de sustentabilidade que sensibiliza e que a gente sabe que ainda está em construção, então eventos grandes que ecoam nacionalmente chegam ao centro do problema e nas dificuldades que tem a Amazônia são muito importantes pra gente”, destacou.

“Esse evento é muito importante, principalmente porque o tema sustentabilidade é algo que a gente precisa estar sempre fomentando. Quanto à feira de Economia Criativa eu acho uma ótima oportunidade, porque a gente precisa cada vez mais valorizar os microempreendedores aqui de Belém, então estar nesta feira, com pessoas circulando, conhecendo cada vez mais as marcas é muito legal e uma ótima iniciativa”, disse Tiane Melo, visitante do evento.

A Virada Sustentável Amazônia, em Belém, é considerado, segundo a sua organização, o maior festival de sustentabilidade do Brasil, pois envolve articulação e participação direta de organizações da sociedade civil, órgãos públicos, coletivos de cultura, movimentos sociais, equipamentos culturais, empresas, escolas e universidades.

A iniciativa tem como objetivo apresentar uma visão positiva e inspiradora sobre a sustentabilidade e seus diferentes temas para a população, gerando reflexão e discussões a fim de promover um futuro sustentável e reforçando as redes de transformação e impacto social existentes. Desde 2011, a Virada Sustentável já realizou mais de 40 edições pelo Brasil em cidades como São Paulo, Manaus, Porto Alegre, Rio de Janeiro, Salvador, Campinas, Sinop (MT), Ilhabela/São Sebastião, Valinhos (SP) e Fortaleza e agora chega em Belém.

Fonte: Agência Pará/Foto: Raquel Sanches/Ascom Semas