Semas capacita moradoras do bairro do Icuí em oficinas com práticas ambientais

Moradoras do bairro de Icuí, em Ananindeua, participaram do curso de Educação Ambiental promovido pela Secretaria Estadual de Meio Ambiente e Sustentabilidade do Pará (Semas), na Usina da Paz do Icuí. Durante os cinco dias de capacitação, elas aprenderam sobre temas como descarte correto, reciclagem, reaproveitamento de resíduos líquidos, orgânicos e sólidos e economia doméstica. A capacitação aconteceu no período de 21 a 25 de novembro.

Luciana Batista, técnica da Coordenadoria de Educação Ambiental da Semas, detalhou os assuntos abordados no curso, focado para geração de renda pela economia doméstica por intermédio de práticas ambientais.

” Estivemos aqui ao longo desta semana com a oficina de reaproveitamento de resíduos e geração de renda, em parceria com o projeto Ela Pode, de empreendedorismo feminino. Os três primeiros dias foram voltados para o reaproveitamento de resíduos, nós trabalhamos a questão da coleta seletiva, a importância de separação de materiais, a confecção de sabão caseiro a partir do óleo de cozinha usado e também a, sólido e líquido”, disse a técnica da Semas.

Luciana Bastista citou, ainda, “a confecção de composteira doméstica para produzir o adubo orgânico, o sólido e o biofertilizante que é a parte líquida. Com estas atividades nós trouxemos opções alternativas de geração de renda. Reaproveitando estes materiais, estes resíduos que iriam parar no aterro sanitário, elas começam a ter outro olhar para o meio ambiente e talvez para uma futura geração de renda e para ajudar no dia a dia nas suas casas, para uso próprio”.

A oficina também contou com a participação do Instituto Alachaster, que está com um projeto para implantar um ecoponto na Usina, que irá coletar materiais recicláveis durante dois dias da semana. Quem levar materiais para a coleta correta vai receber bonificações que poderão ser trocadas nas feiras de artesanato que serão realizadas na Usina.

Paula Vitória Santos, de 20 anos, moradora do Icuí, já participou de três cursos oferecidos pela Semas no Usipaz. O que aprendeu sobre empreendedorismo pretende aplicar para comercialização das eco bijuterias que aprendeu a fazer em um curso anterior. “Com o que eu aprendi no curso de eco bijuterias daqui da Semas eu estou produzindo pulseiras e colares e estou vendendo como fonte de renda extra. Eu já participei de cursos de eco bijuterias, de agentes ambientais e este é o terceiro, o de reaproveitamento de resíduos. É uma temática que eu ainda não havia entrado em contato antes e achei muito interessante, devido ao conhecimento de como reaproveitar os resíduos e reutilizar. Eu já aproveito o papel de caixas, embalagens remédios, xampu, para produzir as eco bijuterias e um fato que eu não sabia era sobre os plásticos jogados em locais indevidos, sobre os microplásticos, que fazem muito mal a nossa saúde, aprendi tudo aqui no curso”.

Ela destaca as redes sociais como uma das ferramentas que aprendeu a utilizar através do curso. “Então, está sendo muito importante pra mim como fonte de renda com as eco bijuterias e agora que vai ser instalado o ecoponto aqui eu posso falar com minha comunidade para ajudar o meio ambiente com a reciclagem de resíduos, para que não sejam jogados em locais inapropriados. Também aprendi sobre o empreendedorismo, como utilizar as redes sociais para vender o meu produto. No Instagram eu tenho o meu perfil dos produtos que eu faço e agora vai melhorar com os conhecimentos que elas me trouxeram”, complementou.

‘Ela Pode’ – Jana Borghi, uma das multiplicadoras do Ela Pode na região Norte, afirmou que o projeto é voltado para ajudar mulheres a entrar e se manter no mercado de trabalho. “O Ela Pode é um curso de formação de empreendedora e empregabilidade voltado para o estímulo à autonomia financeira e emocional de mulheres. O nosso objetivo é fazer com que as mulheres entrem em sala de aula e consigam refletir sobre alguns conhecimentos, algumas habilidades, algumas técnicas que elas podem desenvolver para se tornar mais fortes à frente de suas tomadas de decisão. À frente de seus negócios, na busca pela oportunidade, seja no mercado de trabalho, seja como empreendedoras”, afirmou. O Ela Pode é uma metodologia vinculada ao Instituto Rede Mulher Empreendedora, executada no estado através de parceria entre Fundação Amparo e Desenvolvimento da Pesquisa (Fadesp) e Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Educação Profissional e Tecnológica (Sectet). “A gente já capacitou mais de 1.200 mulheres e atuamos no Territórios pela Paz desde 2020”, finalizou.

Fonte: Agência Pará/Foto: Ascom Semas