Semas comemora Dia do Agente da Defesa Ambiental com ação em shopping de Belém

Seis de fevereiro é comemorado nacionalmente o Dia do Agente da Defesa Ambiental, responsável por, entre tantas frentes, trabalhar em favor da natureza. O profissional se dedica a proteger e monitorar o meio ambiente, promover a conservação e a conscientização de todo o bioma, e é um importante instrumento para a preservação da natureza.

Para celebrar a data, o Governo do Pará, por meio da Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Sustentabilidade, promoveu neste sábado, 5, e segue amanhã, domingo, 6, com a programação “Proteger hoje para garantir o amanhã”.

Em parceria com o Parque Shopping, no bairro Parque Verde, em Belém, a equipe da Coordenadoria de Educação Ambiental (Ceam) da Semas desenvolve atividades de Educação Ambiental, como oficinas de eco bijuterias, pintura a mão livre, origamis, conscientização de descarte correto do óleo de cozinha, além de jogos de tabuleiro para crianças e adultos. O Instituto Alachaster é parceiro na ação.

“Nós estamos oferecendo ao público oficina de eco bijuteria, origami, pinturas para crianças, jogos educativos e o Instituto Alachaster está junto também para falar sobre compostagem, separação correta de resíduos. É uma ação educativa e muito efetiva”, afirma Andréia Monteiro, coordenadora de educação ambiental da Semas.

A iniciativa chama a atenção também para a compreensão de que o meio ambiente não é somente o que existe de áreas verdes ou em áreas rurais, e que é dever de todos repensar atitudes para garantir um futuro mais sustentável. A intenção é sensibilizar para o fato de que cada cidadadão pode também ser um defensor do meio ambiente.

“O que a Semas trabalha nesta ação é a educação ambiental não formal, voltada para um entendimento mais amplo sobre o meio ambiente através de práticas educativas dirigidas à sensibilização da coletividade sobre as questões ambientais no cotidiano. Ações e práticas como eco bijuteria, reuso do óleo de cozinha, o reaproveitamento de materiais que antes iriam para o lixo, ver transformar em alternativa econômica e ao mesmo tempo reduzir impactos sobre o meio ambiente urbano”, ressalta o secretário adjunto de Gestão e Regularização Ambiental da Semas, Rodolpho Zahluth Bastos.

O óleo de cozinha, por exemplo, iten indispensável em estabelecimentos comerciais, como restaurantes e até na venda de vendedores ambulantes, por exemplo, tem grande impacto negativo no meio ambiente. Neste final de semana, o público poderá conhecer como o produto pode ser reutilizado e transformado em sabão. “É uma atividade que agrega conhecimento e que possibilita geração de renda à comunidade. É uma alternativa para reutilizar e para produzir economia de renda ao mesmo tempo que mitiga os danos causados ao meio ambiente urbano”, acrescentou o secretário Rodolpho Zahluth Bastos.

Por Aline Saavedra (SEMAS)

Fonte: Agência Pará/Foto: Divulgação