Semas cria banco Bio Curricular para gestões municipais de meio ambiente

A Secretaria de Meio Ambiente e Sustentabilidade (Semas) instituiu o banco curricular profissional, no âmbito da Semas. O Bio Curricular é uma plataforma digital de consulta pública, que estará disponível no site da Semas, para acesso a currículos, com qualificações obtidas por meio de Projetos da secretaria, na gestão ambiental da administração pública municipal. Segundo a publicação, a finalidade é auxiliar, porém sem vinculação obrigatória, os gestores municipais na contratação de profissionais para o exercício de cargos comissionados e funções temporárias.

De acordo com idealizadora do projeto, Ayamy Migiyama, diretora de Gestão dos Núcleos Regionais de Regularidade Ambiental (Dinure) da Semas, o programa é uma iniciativa em prol da gestão compartilhada na área do meio ambiente: “O Biocurricular reúne profissionais com experiência na gestão ambiental pública. Pode representar uma boa fonte de informações para seleção de recursos humanos, impactando positivamente na retenção desses profissionais, quando se pensa no Sistema Estadual de Meio Ambiente (Sisema), que é composto pelo tanto pelo órgão estadual, quanto pelos órgãos municipais competentes da gestão ambiental no nosso estado. Desta forma, o banco representa um passo na Política de Gestão Ambiental Compartilhada, baseado, portanto, em uma visão sistêmica, um olhar para o Sisema como um todo, integrado, como a Política Ambiental deve ser.”

Nos critérios para obter o cadastro, apontados no documento publicado, o profissional deverá exercer ou ter exercido cargo comissionado ou função temporária na administração pública municipal, ter curso de capacitação realizado pela Semas e possuir currículo na rede mundial de computadores, de acesso gratuito. O Bio Curricular não gera obrigação de contratação dos cadastrados.

O secretário de meio ambiente do município de Redenção, sudeste paraense, Aristóteles Alves do Nascimento, afirma que o Banco Biocurricular garante manutenção da memória técnica na gestão ambiental, ao disponibilizar cadastro de profissionais com experiência na área ambiental. “A nossa grande preocupação na gestão é justamente isso, perder a memória técnica e como fazer com que isso não causasse um impacto direto no desenvolvimento da pauta ambiental da gestão local. Esse banco de currículos garante que aqueles profissionais que estejam lá já tenham alguma memória técnica que foi vinculada a partir do desenvolvimento das atividades deles em algum órgão ambiental ou a partir de alguma capacitação que a Semas continuamente executa. Então, pra nós é motivo de alegria ter esse banco de dados à disposição. Os novos gestores podem fazer uso deste benefício proposto com esse banco curricular da SEMAS.”

SERVIÇO: A solicitação de cadastro dos profissionais deverá ser enviada ao correio eletrônico do setor da Semas responsável pela municipalização da gestão ambiental, acompanhada por documentos exigidos na publicação, que serão analisados em até 30 dias com efetivação prevista para até cinco dias após a aprovação. Canal inicial para cadastro: gamam.diored@semas.pa.gov.br.

Por Bruna Brabo (SEMAS)

Fonte: Agência Pará