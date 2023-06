Semas cria Comissão para organizar Processo Seletivo para reforçar atuação no interior

A Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Sustentabilidade do Pará (Semas) vai reforçar o seu quadro de funcionários no interior do Estado com a realização de Processo Seletivo Simplificado (PSS) para a contratação de 47 servidores temporários. Eles irão atuar nos seis Núcleos Regionais de Regularidade Ambiental (Nures) da secretaria nos municípios de Santarém, Itaituba, Marabá, Paragominas, Altamira e Redenção. A instalação da Comissão que irá organizar o PSS foi publicada, na sexta-feira (16), no Diário Oficial do Estado (DOE).

O edital do PSS com as informações do processo, como inscrições, funções, cargos, vagas, níveis de escolaridade e vencimentos, será publicado após a convocação dos 136 candidatos já aprovados no concurso C-218, que ofertou vagas para o provimento em cargo efetivo e formação de cadastro reserva.

Como os aprovados no concurso irão atuar em Belém, a secretaria quer agora ampliar o quadro funcional do interior. “A Semas organizou este Processo Seletivo Simplificado para reforçar a sua atuação nos seus Núcleos Regionais, em Marabá, Santarém, Paragominas, Redenção, Itaituba e Altamira. Os selecionados pelo PSS serão direcionados para trabalhar de forma exclusiva no interior, já que os 136 aprovados no concurso (C-128) vão atuar na capital. A Semas pretende desta forma fortalecer a sua presença e atuação no interior do estado, devido às demandas que precisam ser supridas e à atual carência de funcionários”, afirma a secretária adjunta de Gestão Administrativa e Tecnologia da Semas, Lilia Reis.

De acordo com a portaria publicada, na sexta-feira, no Diário Oficial, a comissão será composta por oito funcionários e vai fazer o acompanhamento, execução, supervisão e deliberação do Processo Seletivo Simplificado (PSS) de contratação temporária de servidores para exercer na Semas função temporária temporária de excepcional interesse público.

“A Semas aguarda a nomeação dos 136 aprovados no concurso, que irão trabalhar na capital. Após a convocação desses aprovados, a Semas vai lançar o edital para este novo PSS”, completa a secretária adjunta.

Fonte: Agência Pará/Foto: David Alves/Ag Pará