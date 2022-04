Semas dá oficina de eco bijuterias na UsiPaz Nova União, em Marituba

A turma formada por moradores conheceu o reaproveitamento de materiais, principalmente, o papel, para fins socioeconômicos

A oficina de eco bijuterias promovida pela Secretaria de Meio Ambiente e Sustentabilidade (Semas), nesta sexta-feira, 1º de abril, foi a primeira atividade da instituição na recém-inaugurada Usina da Paz Nova União, no município de Marituba, Região Metropolitana de Belém. A produção de ecobiju é considerada uma atividade sustentável ambientalmente, por estimular o reaproveitamento de materiais, principalmente, o papel, que seria descartado no meio ambiente, também é tida como uma ação socioeconômica, pela possibilidade de geração de renda, com benefícios sociais.

Esta primeira turma da oficina, formada por 15 moradores do município, utilizou páginas de revistas, embalagens de papel de perfumes, sabonetes e de outros produtos como principal matéria-prima utilizada na capacitação para produção de colares, pulseiras, brincos e demais produtos artesanais criados a partir do aprendizado obtido.

A coordenadora de educação ambiental da Semas, Andreia Monteiro, disse que já trabalha desde 2019 no município, com atividades de educativas. “Nesse caso, trabalhamos com a questão ambiental ao evitar que o material utilizado seja descartado no meio ambiente, promovemos também uma atividade ocupacional, terapêutica, além do artesão poder vender sua produção e ganhar algum dinheiro com isso”, pontua a profissional da Semas. A equipe da Semas também é formada pela bióloga Lucyana Batista, as pedagogas Daniele Carvalho e Adriele Barbosa e ainda a agrônoma Tanice Aguiar.

A turma do município de Marituba teve a participação do primeiro aluno masculino na oficina de ecobijuterias. Pedro Paulo de Sá, 60 anos, mora há 40 anos no bairro Nova União. “O curso está ótimo, muito bom. Eu e minha esposa, que também está presente na oficina, já vendemos bijuterias, alguns anos atrás, em uma barraca na feira que tínhamos. Agora, estamos pensando em fazer o artesanato e vender em casa mesmo”, afiança.

Graça Abreu, pedagoga e professora, moradora há 25 anos no bairro São Francisco falou que vai repassar o que aprendeu para adolescentes na igreja protestante, em atua como coordenadora de jovens. “Esse é um trabalho excelente, principalmente para quem quer trabalhar com jovens e adolescentes. Essa atividade pode dar algum dinheiro com a venda dos produtos, especialmente às meninas. Vou participar de outras programações e multiplicar o conhecimento”, planeja.

A dona de casa Carla Marques, mora na rua Padre Ângelo, na Nova União, afirma que foi uma boa experiência essa primeira participação em oficina com material reciclável. “É a primeira vez que façõ algo com material reciclado. Gostei muito. Vou ensinar outras pessoas para que possam até vender, fazendo com material fácil de reciclar”.

A atividade faz parte do Programa Territórios pela Paz (TerPaz), que atua com ações de fortalecimento da segurança e cidadania, desenvolvido pelo Governo do Pará, em sete bairros da Região Metropolitana de Belém – Terra Firme, Guamá, Jurunas, Bengui e Cabanagem (em Belém); Icuí-Guajará (em Ananindeua) e Nova União (em Marituba).

Por Aline Saavedra (SEMAS)