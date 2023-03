Semas divulga iniciativas selecionadas para o Bio Business 2023

A Secretaria de Meio Ambiente e Sustentabilidade (Semas) divulgou nesta sexta-feira,3, as iniciativas selecionadas, por meio de edital, para participarem da segunda edição do Bio Business Pará 2023. O evento, que ocorrerá no dia 16 de março, acontece pela segunda vez desde o Fórum Mundial de Bioeconomia. O evento tem a finalidade de estimular o intercâmbio de experiências e a exposição de iniciativas e perspectivas de oportunidades de setores relacionados à bioeconomia na Amazônia, de representantes do mercado, dos setores de investimento e financeiro, produtores, pesquisadores da área de inovação aplicada, sociedade civil e administração pública. O Bio Business é realizado em parceria com o Instituto de Pesquisa Ambiental da Amazônia (Ipam) e do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae).

Inscrições – Uma das novidades do evento foi o processo seletivo de iniciativas de bioeconomia, oriundos das 12 regiões de integração do Estado. Promovido pela Semas, como parte das ações de implementação do Plano Estadual de Bioeconomia – PLANbio, o processo seletivo foi direcionado a startups, produtores rurais, comunidades locais e povos indígenas, associações e cooperativas, micro e pequenas empresas.

As iniciativas inscritas foram avaliadas por um comitê formado pelas instituições organizadoras com base em critérios definidos no edital. A intenção do edital foi alcançar iniciativas ligadas à Bioeconomia de forma descentralizada e democrática. Além disso, a capacitação e o intercâmbio que ocorrerão durante o evento geram um ecossistema de negócios em bioeconomia cada vez mais forte.

O Bio Business contará com painéis dinâmicos para possibilitar diversas apresentações e atividades simultâneas voltadas a oportunidades de negociações. Nos painéis serão abordados os temas Mercado, Produção, Investimento e Inovação. Especialistas da área discutirão o desenvolvimento de uma economia sustentável na região, que valorize a floresta em pé e possa gerar renda para as populações locais. Haverá ainda desfile com a temática da sustentabilidade e atrações culturais.

“Esse momento é uma oportunidade para que as iniciativas que trabalham com a bioeconomia no Estado possam se inscrever e serem levadas à análise de investidores, por exemplo, lembrando ainda que é uma ação que integra o Plano Estadual de Bioeconomia de alavancar os produtos oriundos da floresta que agregam o desenvolvimento a sustentabilidade”, afirmou a diretora diretora de Mudanças Climáticas, Serviços Ambientais e Bioeconomia da Semas, em exercício, Camilla Miranda.

O Plano Estadual de Bioeconomia foi lançado na última Conferência do Clima no Egito (COP 27). O governo do Pará trabalha ainda para a criação do Parque de Bioeconomia e Inovação do Pará, uma das 92 ações previstas no PlanBio que possui três pilares: Pesquisa, desenvolvimento e inovação; Patrimônio cultural, genético e conhecimento tradicional associado, e Cadeias produtivas e negócios sustentáveis. O Plano de Bioeconomia prevê ainda a construção da Escola dos Saberes da Floresta no município de Santarém, Oeste do Pará.

Ao investir nos produtos prioritários da biodiversidade para fomentar a bioeconomia, estudos estimam que é possível alcançar R$ 178 bilhões até 2040. O valor é equivalente ao atual PIB (Produto Interno Bruto) do Pará.

Fonte: Agência Pará/Foto: Pedro Guerreiro/Ag Pará