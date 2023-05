Semas interrompe, com agilidade, ação de desmatamento ilegal em Dom Eliseu

Dados de monitoramento ambiental analisados via satélite serviram de base para as equipes de fiscalização da Secretaria de Meio Ambiente e Sustentabilidade (Semas) que com apoio do Grupamento Aéreo de Segurança Pública (Graesp) juntas realizaram uma incursão em áreas onde foram apontados casos de desmatamento ilegal no município de Dom Eliseu, na região de integração do Rio Capim. A ação ocorreu na última quarta-feira (17), por meio da “Operação Amazônia Viva”, que reúne agentes de Segurança Pública e de Meio Ambiente.

O sobrevoo fiscalizou sete pontos onde existiam indícios do ilícito ambiental no município. Em solo, as equipes inicialmente se concentraram em dois alvos, onde encontraram a presença de maquinário. Em uma das áreas de desmatamento, oito fornos tipo “iglu” foram inutilizados mecanicamente.

Em uma outra área, foi encontrado um trator esteira sem infrator identificado. O veículo foi apreendido e inutilizado mecanicamente. As baterias foram retiradas e depositadas na Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Dom Eliseu.

A presença das equipes no local se deu no início deste mês. No período acumulado, o trabalho de combate e prevenção ao desmatamento resultou em apreensões de equipamentos como motosserras, bomba de engraxar maquinário, bomba de combustível, além de termos lavrados e 14 procedimentos administrativos ambientais feitos na delegacia de Dom Eliseu.

“O trabalho de monitoramento de áreas nas quais é possível identificar onde o desmatamento acontece e para onde ele pode seguir para freá-lo é feito de forma contínua e, identificando esses pontos, a equipe se desloca até o local para impedir que a ação criminosa se alastre”, informou a técnica em Gestão do Meio Ambiente e fiscal ambiental, Ana Paula Medeiros.

Queda do desmatamento – De acordo com dados do sistema DETER, o Pará reduziu o desmatamento em 70% no mês de abril de 2023, em comparação com o mesmo período em 2022. No trimestre (fevereiro, março e abril) deste ano, a redução foi de 44%, considerando o mesmo período no ano passado.

Paralelamente às ações de ostensividade, a Semas possui a Política Estadual de Mudança Climática (PEMC), criada em 2020, que reúne ações de mitigação e adaptação às mudanças do clima que perpassam desde a ações de redução das emissões de gases efeito estufa, preservação da floresta e geração de emprego e renda. A Semas está, por meio da PEMC, implantando o Plano Estadual de Bioeconomia a fim de gerar uma nova matriz socioeconômica no estado, construindo o Plano de Restauração Florestal, além da elaboração do seu Sistema Jurisdicional de Redd+ e o Pagamento por Serviços Ambientais.

