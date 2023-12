Semas promove a última Feira da Agricultura Familiar e da Sustentabilidade de 2023

A gerente de Programas e Projetos de Educação Ambiental da Coordenadoria de Educação Ambiental, Edira Vidal, fez um balanço de todas as edições da Feira em 2023, ressaltando especialmente a inclusão de novos agricultores a cada edição, aumentando a diversidade de produtos ofertados.

“Esse ano foi muito proveitoso para a Feira, pois novos agricultores familiares foram inseridos, diversificando ainda mais os produtos oferecidos ao público, como as folhagens oriundas da produção orgânica. Em 2024, a tendência é que o projeto se fortaleça, pois seus objetivos estão alinhados aos da bioeconomia, algo que para a Semas se caracteriza como uma das principais propostas a serem desenvolvidas no contexto da COP 30 (conferência mundial do clima) em 2025. A Feira da Agricultura Familiar, portanto, é mais uma das várias iniciativas sustentáveis promovidas pela Semas para o cumprimento de sua missão institucional de cuidar e proteger o meio ambiente, por meio do desenvolvimento sustentável”, explicou Edira Vidal.

Um dos participantes, o químico Marcelo Prado, que participou de todas as edições da Feira neste ano, ofertou cosméticos orgânicos. Representante do município do Acará, ele destacou que tanto seus produtos, quanto dos demais comerciantes, são 100% orgânicos. “Não poderia deixar de agradecer novamente à Semas por contribuir com nosso movimento, dando oportunidade para expormos nossos produtos, para que venham conhecer mais sobre o nosso trabalho, tanto os próprios servidores do órgão, como as pessoas que passam por nós. E esperamos que em 2024 iniciativas como essa possam se difundir ainda mais”, frisou.

Sustentabilidade – No espaço onde ocorre a Feira também há coletores de materiais recicláveis, como garrafas PET, papel e papelão, vidros, alumínio, apilhas e baterias usadas. Também é possível trocar material reciclável por biofertilizante, um adubo químico produzido no biodigestor que funciona na própria Secretaria. Todo o material arrecadado é entregue ao Instituto Alachaster, que atua em parceria com a Semas na Feira e encaminha os produtos recebidos para cooperativas e outros locais de reciclagem.

Na Feira da Agricultura Familiar e da Sustentabilidade também é possível encontrar produtos oriundos das oficinas de ecobijuterias, ministradas pela Semas nas Usinas da Paz da Região Metropolitana de Belém, representando mais uma oportunidade de geração de renda.

Os participantes das oficinas têm a oportunidade de comercializar o que produzem nas UsiPaz. Colares, brincos e pulseiras feitos com materiais que seriam descartados de forma irregular no meio ambiente, como papel de revista, embalagens de perfumes, sabonetes, bolsas e demais itens.

