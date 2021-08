Semas promove Feira da Agricultura Familiar nesta segunda, 30, em Belém

A Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Sustentabilidade (Semas) realiza nesta segunda (30) a Feira de Agricultura Familiar, a partir das 7h, em frente ao prédio da sede da secretaria, na travessa Lomas Valentinas, bairro do Marco. A feira vai funcionar até as 12h.

O evento é organizado pela Coordenadoria de Educação Ambiental (Ceam) da Semas e tem como objetivo fomentar o desenvolvimento rural sustentável e incentivo ao trabalho de pequenos produtores paraenses, bem como a promoção do consumo de produtos agroecológicos pela população. No evento haverá coleta seletiva, que pode ser feita em um estande para recebimento de materiais recicláveis, o Eco Ponto, parceria com o Instituto Alachaster.

Serviço

Feira de Agricultura Familiar

Data: 30/08/2021, das 7h às 12h.

Local: travessa Lomas Valentinas, 2717, bairro do Marco, Belém-PA (em frente ao prédio da sede da Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Sustentabilidade).

Fonte: G1 PA — Belém