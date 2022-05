Semas promove programação na Semana do Meio Ambiente 2022

Em alusão ao Dia Mundial do Meio Ambiente, celebrado no próximo dia 5 de junho, o Governo do Estado, por meio da Secretaria de estado de meio Ambiente e Sustentabilidade (Semas), já estão se preparando para a Semana do Meio Ambiente, que tem como tema “Uma só Terra, um só Ambiente”. O Governo e a Semas farão a entrega de dois ecopontos para o recebimento de resíduos recicláveis.

O lançamento da semana, será na próxima sexta-feira,3 de junho, no Porto Futuro, um dos locais que receberá o ecoponto, a partir das 18h. Na ocasião haverá a apresentação da Bioescultura, feira de exposição de produtos voltados á sustentabilidade e ao meio ambiente, exposição de sistema Agroflorestal em vasos, fauna, solos, plantas, sementes, madeira, Unidades de Conservação e irá finalizar com atração musical.

O Parque Estadual do Utinga será contemplado no próximo sábado(4) com o segundo ecoponto localizado na entrada do segundo portão do parque , que será entregue após as atividades esportivas, corrida, caminhada e passeio ciclístico, que também integram a Semana do Meio Ambiente, em prol de doação de rações para animais silvestres que são recebidos na Semas e depois encaminhados para hospitais veterinários para avaliação e, posteriormente, retornam para a natureza ou são direcionados para cativeiro, devido á situação de alta domesticação.

Acompanhe a Programação

Sexta-feira – 03/06

18h às 20h – Porto Futuro

• Abertura oficial

• Entrega do Ecoponto – Posto de coleta seletiva

• Apresentação da Bioescultura criada para o evento

• Feira de exposição de produtos voltados à sustentabilidade e ao meio ambiente

• Exposição de Sistema Agroflorestal em vasos; fauna, solos, planta, sementes, madeira; e das Unidades de Conservação

• Atração Musical



Sábado – 04/06

Parque Estadual do Utinga

Horário: 6h

Evento: Corrida, Caminhada e Passeio ciclístico

Local: Acesso pelo segundo portão do PEUT (Próximo ao semáforo)



Horário: 7h às 13h

Evento: Feira da Biodiversidade

Local: Centro de Acolhimento



Horário: 9h

Evento: Trilha Sensorial “Sentindo a natureza”

Local: Trilha do Patauá



Horário:7h às 9h

Evento: Observação de Aves: Vamos Passarinhar na Trilha do Yuna

Local: Trilha do Yuna



Horário:9h às 11h

Evento: Brincadeiras com arte educador – Tio Arroz

Local: Centro de Acolhimento



Horário:8h30 às 10h

Evento: Exposição das Unidades de Conservação



Sábado – 04/06

Porto Futuro

Horário: 16h às 20h

• Feira de exposição e vendas de produtos voltados à sustentabilidade e ao meio ambiente

• Programação institucional Ideflor-Bio e Setur

• Oficina de origami de animais da Amazônia com papel reciclado

• Atrações infantis: Contação de histórias, performance com Maria Borges, jogos e atividades de educação ambiental

• Exposição de Sistema Agroflorestal em vasos; fauna, solos, planta, sementes, madeira; Unidades de Conservação; e animais taxidermizados

• Exposição de composteira (Instituto Alachaster/ Programa Recicle Mais)

• Exposição de Animais taxidermizados



Sábado – 04/06

Parque da Residência

Horário: 16h

Evento: Início do Marketplace de Bioeconomia

Local: Área externa

Horário: 17h

Local: Teatro Gasômetro

Evento: Roda de conversa “Bioeconomia no Pará: um caminho para um Estado carbono neutro”

Participantes: Mauro O’de Almeida (Secretário de Meio Ambiente e Sustentabilidade do Pará), Rubens Magno (Superintendente do Sebrae/Pa), Joice Ferreira (Pesquisadora da Embrapa), Letícia de Moraes (Diretora estadual do Conselho Nacional de Comunidades extrativistas), Gabriela Savian (Diretora adjunta de Políticas Públicas do IPAM) e Tainah Fagundes (Empreendedora Da Tribu) • Apresentação de Storytelling e cases de sucessos • Atração musical: Curimbó de Bolso



Domingo – 05/06

Local: Parque Estadual do Utinga

Horário: 8h às 12h

Evento:

• Feira da Biodiversidade

• Brincadeiras com Arte Educador – Tio Arroz

• Exposição das Unidades de Conservação



Horário:9h às 11 h

Evento: Roda de conversa sobre os 15 anos do Ideflor-Bio conduzida por Socorro Almeida, Diretora de Gestão e Monitoramento das Unidades de Conservação (DGMUC)

Local: Centro de Acolhimento



Local: Parque da Residência

Horário: 9h às 12h

• Marketplace de Bioeconomia e feira da agricultura familiar

• Apresentação Cultural: Cordão do Curupira



Local: Porto Futuro

Horário: 16h às 19h

Feira de exposição e vendas de produtos voltados à sustentabilidade e ao meio ambiente

• Programação institucional Ideflor-Bio e Setur

• Plantio das mudas fornecidas pelo Ideflor-Bio

• Apresentação de óculos de realidade virtual feitos de miriti (Interceleri)

• Exposição de Sistema Agroflorestal em vasos; fauna, solos, planta, sementes, madeira; Unidades de Conservação; e animais taxidermizados

• Encerramento com atração musical

Foto: Ilustração Reprodução / parquedoutinga