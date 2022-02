Semas promoverá primeiro leilão de madeira apreendida em fiscalização

Na próxima segunda-feira (21) vai ser realizado pela Secretaria de Meio Ambiente e Sustentabilidade do Pará (Semas) um leilão de madeira apreendida em operações de fiscalização. Os interessados em adquirir o lote único de 220,632 m³, podem verificar pessoalmente a madeira nos próximos dias 17 e 18, a partir das 9h ás 13h, em um galpão na rua Monsenhor José Maria Azevedo, no bairro da Campina, em Icoaraci.

A madeira que será leiloada foi confiscada em operações da Diretoria de Fiscalização (Difisc) da Semas nos anos de 2018 e 2019, nos municípios de Marituba, Capanema e Santa Maria do Pará. Segundo o levantamento de preços de mercado realizado pela Secretaria, o valor é de R$ 267.543,65.

O edital do leilão poderá ser conferido no Site da Semas (www.semas.pa.gov.br) ou no site www.compraspara.pa.gov.br. O leilão será realizado em sessão pública presencial, em todas as fases. Os trabalhos serão conduzidos por servidor do Estado, designado na função de leiloeiro administrativo.

O leilão vai ocorrer a partir das 10h na segunda-feira (21), no auditório da Semas, leilão de madeira apreendida em operações de fiscalização.

Os lances podem ser realizados por pessoas físicas e pessoas jurídicas, inscritas no Cadstro de Pessoa Física (CPF) e no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ) do Ministério da Fazenda, detentores de licença ambiental expedida pelo órgão competente, não podendo participar menores de idade, membros da Comissão de Licitação e servidores públicos.

