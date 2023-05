Semas realiza Feira da Agricultura Familiar e da Sustentabilidade até quarta-feira (31)

Nesta terça (30) e também na quarta-feira (31), acontece mais uma edição da Feira da Agricultura Familiar e da Sustentabilidade em Belém, na Casa Vicente de Paula, localizada na Avenida Magalhães Barata, 138, em Nazaré, em frente a sede da Secretaria de Meio Ambiente e Sustentabilidade (Semas), na Travessa Lomas Valentina, 2.717, no bairro do Marco.

A Semas organiza o evento que objetiva fomentar a produção rural familiar de alimentos sem utilização de pesticidas para o estímulo a práticas saudáveis na alimentação da população e à melhoria da arrecadação dos agricultores. A ação compõe o Programa de Educação Ambiental da Agricultura Familiar (PEAAF), do Governo do Estado, que fortalece o desenvolvimento rural de forma sustentável.

“A feira é uma atividade que une e fortalece os laços entre agricultores, a Semas e as comunidades do entorno, proporcionando visibilidade, divulgação e a comercialização dos produtos gerados pelos produtores familiares”, explica a gerente de Programas e Projetos de Educação Ambiental da Semas, Edira Vidal.

Os produtos que estão no espaço para vender os produtos semeados nos municípios de Bragança, Mãe do Rio, Santa Izabel do Pará, do nordeste paraense; de Ananindeua e Belém, da Região Metropolitana, entre outras localidades, têm comparecido mensalmente com uma produção de abacaxi, mamão, cheiro-verde, pupunha, mel, laticínios – coalhada e queijo, assim como peixe, camarão, e demais ofertas que são bem recebidas pelos fregueses da vizinhança e servidores da Semas.

A Semas também recebe da comunidade, por meio do seu setor de sustentabilidade, materiais recicláveis de plástico (pets), papel e papelão, vidros, alumínios, além das pilhas e baterias usadas, que são trocados por mudas de plantas medicinais e para decoração de residências. Há também permuta de material reciclável por biofertilizante, um adubo químico produzido no biodigestor que funciona na Secretaria. Depois da troca, o material arrecadado é entregue para o Instituto Alachaster, que tem parceria com a Semas, e encaminha os produtos recebidos para cooperativas e outros destinos para reciclagem.

Na área da feira da sustentabilidade, ficam expostos à venda artesanatos criados por alunos de oficina de reaproveitamento de resíduos sólidos e geração de renda, onde são ensinadas técnicas de transformação, por exemplo, a partir da utilização de óleo de cozinha usado para fabricar sabão caseiro, com geração de renda. Outro tipo de artesanato é a eco bijuteria produzida com papel de embalagens de sabonete, de perfume, e outros papéis que seriam descartados de forma imprópria no meio ambiente e são reaproveitados.

