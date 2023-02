Semas realiza leilão de bens apreendidos em operações de fiscalização

Tratores apreendidos durante operações de fiscalização de atividades ilícitas de degradação ambiental estão em leilão, a partir desta quinta-feira (2), e seguem até o sábado, 4, pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Sustentabilidade do Pará (Semas). O Feirão de Bens Apreendidos é realizado no galpão localizado na rua Monsenhor José Maria Azevedo, n° 467, bairro da Campina, em Icoaraci, sempre de 9h às 13h. Entre os artigos leiloados, motores de rabeta, lotes de madeiras serradas, como vigas e caibros de várias espécies, portas, janelas, caixilhos, cabos de vassoura, tratores e outros produtos e equipamentos apreendidos pela Semas.

No dia de abertura do certame, a Semas arrecadou R$ 36.300 com a venda de 49 lotes de produtos leiloados. O leilão da Semas oferece 227 lotes de produtos com arrecadação prevista em até R$ 216.534,49. A quantia alcançada será destinada pela Semas para aquisição de novos equipamentos destinados ao apoio às operações de fiscalização do órgão estadual no combate a crimes ambientais.

“Neste primeiro dia estamos leiloando madeira serrada e alguns motores. Amanhã, no segundo dia de evento, vamos leiloar portas, janelas e tratores. No último dia, próximo sábado, vamos leiloar novamente cabos de vassoura, madeira serrada e outros motores”, afirma Josilena Damasceno Silva, integrante da comissão de leilão da secretaria.

Entre os produtos apreendidos estão motores de rabeta completos oferecidos com preço final entre R$ 300,00 e R$ 400,00; kits com três unidades de caixilhos de porta no valor de R$ 10,15; unidade de portas por R$ 12,95, entre outras ofertas. O leiloeiro iniciará os lances tomando como base o preço final de cada lote. A relação detalhada dos produtos apreendidos e fotos do lote poderão ser solicitadas através de e-mail pelo endereço eletrônico gelic.semas@gmail.com.

O leilão está aberto à participação de pessoas inscritas no Cadastro de Pessoa Física (CPF) e no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ) do Ministério da Fazenda, detentor de licença ambiental expedida pelo órgão competente, com inscrição no Cadastro de Exploradores e Consumidores de Produtos Florestais (Ceprof). Não podem participar menores de idade, membros da Comissão de Licitação e servidores públicos. O evento ocorre em sessão pública presencial, em todas as suas fases, com trabalhos conduzidos por servidor do Estado, designado na função de leiloeiro administrativo.

Fonte: Agência Pará/Foto: David Alves/Ag Pará