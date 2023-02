Semas realiza transporte de dois Pirarucus para o Bosque Rodrigues Alves

Dois espécimes de pirarucu (Arapaima gigas) foram transportados do criadouro conservacionista sítio Santo Antônio, localizado no município de Ananindeua para o Bosque Rodrigues Alves, nesta segunda-feira (31). O serviço foi realizado por agentes fiscais da Gerência de Fauna e Recursos Pesqueiros, da Diretoria de Fiscalização da Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Sustentabilidade (Semas) com auxílio dos técnicos do Mangal das Garças e do Bosque Rodrigues Alves.

Os animais recebidos pelo órgão ambiental, por entrega voluntária ou apreensão, são destinados após triagem especializada, podendo ser soltos em seu habitat natural ou serem levados à uma instituição parceira que manterá o animal.

O traslado dos animais foi acompanhado por agentes do Departamento de Trânsito (Detran) que agiram na desobstrução das vias, garantindo o menor tempo de locomoção e a preservação da vida dos animais, que durou aproximadamente 60 minutos. Representantes do Bosque Rodrigues Alves e do Mangal das Garças também estiveram empenhados na locomoção dos animais, realizando a contenção e garantindo que eles estivessem úmidos para assim reduzir o estresse.

Técnico em Gestão de Meio Ambiente e agente de fiscalização na Semas, Hugo dos Santos Dias, afirmou que é comum o recebimento dos animais das mais variadas espécies e que são trazidos voluntariamente pela população ou proveniente de resgate e apreensões pelos órgãos responsáveis.

“Desde a implementação da lei complementar Nº 140 de 2011, a Semas recebe animais provenientes de apreensão, resgate e de entrega voluntária e realiza a destinação desses animais. Já recebemos desde macaco prego, bem-te-vis, curiós, corujas, jaguatiricas, onças- pintadas, entre outros. Sempre destinando de forma adequada os animais”, explicou.

Serviço: A entrega voluntária de animais silvestres pode ser feita na Semas Bosque, localizada na Travessa Lomas Valentinas, 2100, entre Rômulo Maiorana e Almirante Barroso, de segunda a sexta-feira, de 8h às 12h.

Fonte: Agência Pará/Foto: Daniel Lima/Ascom Sesma