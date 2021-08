Semec conclui reuniões distritais com escolas municipais, antes do retorno às aulas presenciais

Com o compromisso de dialogar com a rede municipal de ensino, a Secretaria Municipal de Educação (Semec) concluiu nesta sexta-feira, 13, o ciclo de reuniões distritais com diretores e coordenadores pedagógicos para compartilhar as ações integradas de educação e saúde, além do plano de retorno às aulas presenciais, previsto para setembro. O encontro foi realizado no auditório da Faculdade Fibra e contou com a participação de 130 educadores dos distritos administrativos de Belém, Guamá e Sacramenta.

“Esses encontros foram muito produtivos, para que o retorno às aulas presenciais seja feito com responsabilidade, organização e sobretudo com biossegurança, com a parceria da Secretaria Municipal de Saúde em ações integradas de educação e saúde”, disse a secretária municipal de Educação, Márcia Bittencourt.

A secretária destacou a criação da Coordenação Integrada de Educação e Saúde e a parceria de órgãos públicos nesses encontros, com representantes da Fundação Municipal de Assistência ao Estudante (Fmae), Conselho Tutelar e outros que estão unindo forças, neste momento, em prol da educação pública de boa qualidade para os estudantes municipais.

Nos quatros encontros, a Secretaria Municipal de Saúde (Sesma) afirmou que este é o melhor momento para o retorno presencial. De janeiro a julho, a Sesma constatou uma diminuição de 88,9% dos casos de covid-19, na capital paraense, que hoje registra 20 casos por dia. De acordo com o assessor científico do Departamento de Vigilância à Saúde da Sesma, Moisés Silva, isto só foi possível com o avanço da vacinação, que já chegou a quase um milhão e duzentas mil doses aplicadas.

“Avançamos na vacinação e conseguimos vacinar os profissionais da educação. Todos aqui já tomaram a primeira dose e semana que vem vão receber a segunda dose. Já vacinamos a população até 18 anos e agora estamos na expectativa de vacinar as crianças de 12 a 17 anos”, disse Moisés entusiasmado.

As ações integradas de educação e saúde estão sendo desenvolvidas durante a Semana do Bebê. No último dia 11, crianças de 6 messes a 6 anos foram vacinas contra a Influenza e receberam a suplementação da vitamina A. Outra parceria, vai ser no cadastramento das famílias da atenção básica de saúde, onde as escolas municipais serão ponto de apoio para as equipes de saúde. A meta é cadastrar 400 mil famílias. Será implantado o projeto Guardião, que vai preparar dois servidores por escola para fazer a vigilância de situações suspeitas de covid-19 no retorno às aulas presenciais, notificando a Sesma por aplicativo. Mais de 400 guardiões estarão vigilantes aos estudantes, formando uma rede de proteção.

Cronograma – Ainda durante a reunião, Dorilene Melo, diretora de educação, apresentou o plano de retorno das aulas, já definido, no qual a Educação Infantil retornará no dia 1° de setembro, dividida por turno em grupos de 25% dos alunos, em dias alternados da semana. As turmas de meio período retornarão em grupos, com 1/3 dos alunos em dias alternados. O Ensino Fundamental retornará no dia 8 de setembro em grupos, com 33% dos alunos também em dias alternados. A Educação de Jovens, Adultos e Idosos (Ejai) retornará no dia 13 de setembro, com 33% dos alunos em dias alternados. Também foi apresentado o novo calendário, que inclui 232 horas de atividades complementares para totalizar 824 horas/aulas do ano letivo 2021.

O diálogo, ou seja, a oportunidade que os educadores tiveram de interagir e esclarecer dúvidas foi algo significativo para a rede municipal de ensino. “Esse momento era muito esperado por nós, que atuamos dentro das escolas. Voltar com as nossas crianças tem sido o nosso maior sonho. As crianças precisam e os pais esperam, os professores também. Ter este momento de formação e saber que temos uma gestão preocupada e atuante, e que está nos embasando pra realizar o retorno da melhor forma é muito bom. Foi um momento de acalmar o coração no meio da pandemia. Nunca tivemos um momento similar a esse, com duas secretarias de grande responsabilidade nos ajudando e fornecendo informação necessária para conduzirmos o nosso trabalho”, conta Karina Portal, diretora da Escola Municipal de Educação Infantil e Ensino Fundamental Comandante Klautau, no bairro Barreiro.

Texto: Tábita Oliveira

Fonte: Agência Belém/Foto: Leandro Muller