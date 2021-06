Semec e gestores escolares discutem novas orientações para retorno das aulas presenciais

A Prefeitura de Belém, por meio da Secretaria Municipal de Educação (Semec), promoveu nesta segunda-feira, 28, no auditório da Escola de Governo do Pará, a primeira reunião presencial com as escolas municipais para apresentar um balanço dos seis meses iniciais de gestão e repassar novas orientações para o retorno das aulas, previsto para o mês de setembro.

Ao dar as boas-vindas aos gestores das unidades escolares a diretora geral da Semec, pontuou a atual conjuntura e a educação do governo da Nossa Gente. Ela destacou o momento histórico que Belém vive com um projeto educacional pautado pela filosofia de Paulo Freire, patrono da educação brasileira. “Quando o prefeito diz que quer construir uma Belém de novas ideias, ele se refere a uma cidade que se coloca à frente do seu tempo, que dá exemplo. Mostrar que governamos com respeito, com diálogo, promovendo o nosso cidadão e a nossa criança desde as primeiras séries como agentes do seu tempo, que merecem nosso respeito e admiração”, disse Araceli.

Pauta – Em seguida a secretária da Educação, Márcia Bittencourt, fez um balanço dos primeiros meses de gestão e pontuou algumas ações, entre elas, a Busca Ativa Escolar; permanência na escola em tempos de pandemias; ação de gestor escolar; modificação do calendário 2021; gestão de processos nas escolas (Gdoc); e o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb).

“Na primeira reunião virtual com as escolas devolvemos a gestão democrática e a possibilidade de escolher o gestor. Depois foi realizada a Busca Ativa Escolar, que deve ser permanente, para termos certeza que a matrícula do aluno está ativa e permanecer com ele é o nosso desafio no pós- pandemia” destacou a secretária, ressaltando que os gestores têm que saber que representam a prefeitura de Belém e é preciso que esteja nas escolas com este compromisso.

A titular da Semec informou que solicitou uma mudança no calendário letivo 2021 para o Conselho Municipal de Educação (CME) com acréscimo de 2h30 de atividades complementares para os alunos. E orientou que os gestores acompanhem a modernização da gestão de processos nas escolas por meio da plataforma digital de Gestão de documentos (Gdoc). Márcia também destacou que a secretaria estará com novas ações integradas com outros órgãos municipais a partir de agosto.

Com relação ao Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb) a secretária lembrou que este ano será realizada a aplicação das provas de Língua Portuguesa e Matemática e que os gestores precisam conscientizar os alunos para a importância de comparecer à avaliação. “Essa escola pública, gratuita, de qualidade, não é um jargão. No nosso governo a escola precisa ser socialmente referenciada, ou seja, abrir como ponto de cultura, de vida, esporte e lazer. O Programa Saúde nas Escolas é prioridade e vamos começar com calendário de vacinação das crianças, com odontologia e outros serviços”, concluiu.

Calendário – A diretora de Educação, Dorilene Melo, informou que as aulas retornam após a imunização completa dos profissionais da educação. De forma gradual e em escala, a educação infantil retornará no dia 1º de setembro, o ensino fundamental no dia 8, e a educação de jovens, adultos e idosos no dia 13, divididos em grupos e por turnos, em dias intercalados da semana.

A Semec propôs ao Conselho Municipal de Educação (CME) um ajuste no calendário letivo prevendo o encerramento no dia 23 de dezembro com 824 horas aulas, sendo 55 dias letivos do primeiro semestre mais 93 dias letivos no segundo semestre com 592 horas aulas presenciais e não presenciais, acrescentando mais 232 horas de atividades complementares para ser avaliado até o dia 30 de junho. As atividades complementares podem ser realizadas por meio de projetos desenvolvidos na escola.

Também participaram da reunião a assessora especial da Semec, Guiomar Cruz, que falou sobre a importância da prestação de contas e do conselho escolar; a diretora administrativa, Andrea Ewerton, que destacou as mais 35 obras em andamento, além da liberação de suprimentos e parcerias para preparar as escolas para o retorno das aulas. A assessora jurídica, Witan Barros, apresentou uma análise dos processos na secretaria. Assim como os gestores escolares, os demais diretores do colegiado da Semec marcaram presença na reunião.

Gestores – Para os gestores o encontro foi bastante positivo. “A reunião foi bastante proveitosa e esclarecedora. Somos a única escola a fazer a complementação de 118 alunos da educação de jovens, adultos e idosos. As aulas remotas têm resultados significativos. Os pais têm buscado o material escolar e a participação das famílias tem ajudado a manter com êxito este novo formato de aulas com as crianças. Com a vacinação dos professores as famílias já estão para o retorno presencial nas escolas” avalia Sergenson do Nascimento, diretor da escola municipal Cordolina Fontelles de Lima, no bairro Pratinha 2.

“A reunião foi fundamental, porque estávamos com contato virtual com as diretorias da Semec e hoje é a primeira vez que vejo pessoalmente a nova equipe. E serviu para compreender alguns pontos para organizar melhor o trabalho na escola como a regularização dos documentos, o encerramento do calendário em dezembro. Então já levo boas novas notícias para os servidores da escola e falar dos projetos da Semec”, disse Tatiane Silva, diretora da Escola Alda Eutrópio de Souza, localizada no Tapanã.

O encontro foi encerrado com esclarecimentos sobre a portaria 900, que determina férias no mês de julho para o grupo do Magistério, enquanto o quadro administrativo permanece em atividade fazendo a preparação das escolas para o retorno às aulas.

Texto: Tábita Oliveira

Fonte: Agência B|elém