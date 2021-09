Semec entra na última etapa de retomada das aulas presenciais em Belém

As aulas presenciais na rede de ensino da Secretaria Municipal de Educação (Semec) foram retomadas nesta segunda-feira, 27, para 17.827 alunos do Ensino Fundamental Maior, que vai do 6º ao 9º ano, e da 3ª e 4ª Totalidades da Educação de Jovens, Adultos e Idosos (Ejai). Nesta última etapa de retorno gradual e escalonado, 33% de cada turma terá aulas presenciais por dia.

A secretária municipal de educação, Márcia Bittencourt, participou da acolhida aos alunos da Escola Municipal Alzira Pernambuco, localizada no bairro do Marco. Na recepção, os alunos, usando máscara, receberam álcool a 70%, tiveram a temperatura aferida e foram encaminhados com o necessário distanciamento para as salas de aula. Todas as medidas de biossegurança para prevenir a ocorrência de casos de covid-19 foram tomadas pela unidade de ensino – como a instalação e pias e tapetes sanitizantes, além do reforço da higienização do prédio.

A dona de casa Dinielle Nunes, moradora da Pedreira, deixou os dois filhos, de 6 e 11 anos, bem cedo na Escola Alzira Pernambuco. O menino de 11 anos retornou nesta segunda ao ensino presencial. “Minha expectativa nessa volta às aulas é boa. É perigoso? Sim, é perigoso. Mas tem todos os cuidados: a escola preserva as crianças, os alunos, ensinam a proteção (contra a covid-19)”, disse a mãe, que deixou de trabalhar na pandemia para cuidar dos filhos.

“Em casa eu não tive dificuldade em ajudar meu filho mais velho nas aulas on-line. Ele não queria vir (para a escola), mas eu disse ‘meu filho, vá, porque assim você já vai aprender mais um pouco, sendo direcionado pelo professor em sala de aula’. Eu sei que foi difícil tanto para o professor, tanto a para escola quanto para os alunos, mas acredito que a volta às aulas, neste momento, será boa, porque a maioria das crianças já está sendo vacinada. A vacina já está aí para prevenir a doença”, acrescentou Dinielle.

Acolhida – Na quadra de esportes da escola, uma programação especial foi preparada para os estudantes, que estavam há mais de um ano sem aulas presenciais por causa da pandemia. Houve a interpretação do Hino Nacional na Língua Brasileira de Sinais (Libras) pelo professor surdo Cléber Couto, a declamação de um poema do educador Paulo Freire pelo estudante Yuri Nunes, do 8º ano, e apresentação musical do professor Rafael Lima, entre outras atrações.

A titular da Semec conversou com os estudantes sobre a necessidade da vacinação. “Vocês não podem deixar de ser vacinados. Chegou a hora de fazerem a parte de vocês neste retorno”, disse Márcia Bittencourt, informando o calendário de imunização contra a covid-19 para os adolescentes.

Protagonismo juvenil – Márcia Bittencourt anunciou: “Em nome do nosso prefeito, Edmilson Rodrigues, eu agradeço este momento aqui com vocês. Nós precisamos de vocês para reconstruir a nossa cidade. Lançamos hoje a campanha do protagonismo juvenil, para tirar os nossos representantes de turma que vão participar da reconstrução da nossa nova Belém. Uma cidade que a gente quer que seja uma cidade alfabetizada, educada, inclusiva e leitora”. A secretária de educação adiantou que será realizado um grande congresso para as crianças e os adolescentes de Belém. “Serão essas pessoas que vão representar vocês”.

“Queremos muito que vocês estudem, que vocês tirem boas notas, que vocês aprendam conceitos, queremos muito que vocês aprendam Libras, que vocês dancem, que vocês façam atividade física, que vocês melhorem a saúde mental de vocês. Vamos modificar essa cidade a a partir do que vocês querem. É importante que vocês digam como querem essa cidade. O nosso governo não e de cima para baixo”, afirmou a secretária.

Após a acolhida, a merenda da manhã: açaí com tapioca e farinha lavada.

Texto: Lilian Leitao

Fonte: Agência Belém