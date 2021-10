Semec lança livreto com práticas de brincar para crianças e adultos

A Secretaria Municipal de Educação (Semec) acaba de lançar o livreto “Cardápio: dendicasa também pode brincar” a proposta apresenta um conjunto de práticas de brincar para ser promovido em diferentes espaços e tempos, com crianças e adultos, experiências lúdicas necessárias para o ser criança da primeira infância.

O lançamento aconteceu na última sexta-feira (9), no salão Paulo Freire, na sede da Semec. a programação contou com musica e declamação de poesia com Sônia Situba e Rayra. Apresentação musical das crianças das Escola Municipal de Educação Infantil Alzira Pernambuco, com a professora Socorro Dantas. Ao final do evento a embaixadora das infâncias, Heliana Barriga, destacou por meio da música o papel das educadoras da educação Infantil.

O livreto faz parte das ações do projeto “Ser Criança e Adolescente na Belém da nossa gente”, que foca em promover os direitos à saúde, alimentação e nutrição, com o direito à amamentação, convivência familiar e comunitária, educação infantil, assistência social à família da criança, o acesso à cultura, lazer, contato com meio ambiente e, principalmente, a proteção contra toda forma de violência, como determina o Marco legal da Primeira Infância, instituído na Lei nº 13.257/2016.

Foto: Leandro Muller- Semec