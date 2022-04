Semec promove conscientização sobre Autismo de forma lúdica na Praça Horto Municipal

Abril é o mês azul e seguindo a programação de conscientização dos direitos das pessoas com Transtorno do Escpetro do Autista (TEA), a Prefeitura de Belém, por meio do Centro de Referência em Inclusão Educacional (Crie) Gabriel Lima Mendes, da Secretaria Municipal de Educação (Semec) promoveu neste domingo, 3, uma manhã de atividades lúdicas na Praça Milton Trindade “Horto Municipal”, no bairro da Batista Campos.

A ação faz parte da programação do Dia Mundial do Autismo transcorrido neste sábado, 2, e organizada pelo Programa de Atendimento do Transtorno do Espectro Autista (PROATEA). As crianças puderam brincar com oficinas de cata-vento e pintura facial, além de se divertir com a apresentação do cultural Camapu, contação história e acompanhar a exposição de trabalhos artísticos de estudantes autistas da rede municipal de ensino de Belém.

“Os autistas devem e podem estar onde quiserem e o Crie está organizando atividades desde ontem em Mosqueiro e hoje aqui onde o protagonismo é das crianças autistas. Vamos conhecer este universo e aprender com eles como trata-los, como educa-los”, disse Márcia Bittencourt, secretária municipal de Educação, ao saudar pais, alunos e pessoas que foram prestigiar a programação na praça. “Vamos juntos construir com a gente a nossa Belém, cidade inclusiva”.

O transtorno do espectro autista (TEA) é um distúrbio do neurodesenvolvimento caracterizado por desenvolvimento atípico que pode se manifestar em vários graus tanto com reações comportamentais, déficits na comunicação e dificuldade de interac¸ão social. O diagnóstico precoce com apoio médico e educacional pode estimular o desenvolvimento da criança.

“O diagnóstico foi longo até que uma professora suspeitou e nos encaminhou. Pela prefeitura recebemos todo o apoio. E hoje ele faz atendimento com o psicólogo e acompanhamento terapêutico. Hoje ele está bem tranquilo, agora ele já ler e escreve bem. Ele é o nosso mundo, a gente vive pra que ele melhore e sempre digo que ele é capaz” relata Josiane Santos, 46 anos, mãe do Vinícius Santos de Souza, 12 anos, estudante do 7º ano da Escola Municipal de Educação Infantil e Ensino Fundamental (EMEIF) Professora Vanda Célia Ferreira de Souza, localizada no residencial Quinta dos Paricás, em Icoaraci.

Rede – Atualmente, a Prefeitura de Belém atende 828 alunos com autismo no PROATEA, no Crie e nas em 69 salas de recursos multifuncionais no contra turno. O desenvolvimento do estudante é estimulado a partir de atividades lúdicas, da música, das artes cênicas e plásticas, além de atividades psicopedagógicas de linguagem, psicomotricidade, informática educativa e vivência sociais, favorecendo a inclusão em espaços, além da escola, como o Bosque Rodrigues Alves e o Museu Emílio Goeldi.

A professora de artes, Cacau Novaes, do PROATEA ressalta o talento artístico das crianças autistas. “A gente faz um trabalho de estimulação, algumas crianças já tem talento latente e outras estamos estimulando. As artes são a melhor forma de estimular a linguagem por meio da música com o canto e da pintura ou teatro com imagem”, explica.

“A gente aprende a inserir essas pessoas na sociedade ficando atento ao som e o tempo de tolerância ao interagir com as pessoas e entender que cada autista é único”, disse a professora feliz de ver como eles se sentem bem com a sua dedicação.

Simbologia – O Dia Mundial do Autismo é representado pela cor azul, em referência ao sexo masculino que apresente a maior incidência de casos. Também se utiliza da fita colorida para mostrar que existe uma diversidade de pessoas com TEA. O formato de quebra cabeça faz alusão a complexidade do autismo e seus diferentes espectros que se encaixam formando o diagnóstico do TEA.

Ainda na programação, nos dias 19 e 20 de abril, o Crie fará a V Semana Municipal de Conscientização do Transtorno do Espectro Autista com a formação continuada com educadores da rede.

Texto: Tábita Oliveira

Fonte: Agência Belém/Foto: Leandro Muller