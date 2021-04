Semec visita escolas municipais da Ilha do Combu para deixá-las bem cuidadas

Com a proposta de “Escolas bem cuidadas”, a Secretaria Municipal de Educação (Semec), por meio da Diretoria de Educação e da Diretoria de Administrativa, visitou nesta quarta-feira, 14, as escolas da rede municipal localizadas na ilha do Combu.

“Estamos aqui fazendo uma visita técnica na perspectiva de preparar as escolas para receber nossos alunos. Dialogamos com os diretores, professores e comunidades, levantando as demandas e verificando a situação das unidades para trazer material e serviços que são necessários. Desta forma, vamos deixar as escolas bem cuidadas para nossos alunos neste ano letivo de 2021”, explica a diretora administrativa da Semec, Andrea Ewerton.

Voltada para as ilhas – De acordo com a diretora do Departamento de Manutenção, Ana Carolina Simões, essa ação especial é voltada para as ilhas. “Nós encontramos a rede física da secretaria num estado deplorável, com escolas abandonadas, com demandas represadas de até três anos, e estamos fazendo um grande esforço para resolver o problema físico das unidades, para que no momento em que as aulas presenciais retornarem, a gente possa receber os alunos de forma digna.”

Durante a visita, Valéria Lopes, responsável pela Coordenadoria da Educação de Campo, das Águas e Florestas (Coecaf), destacou que “é importante conhecer a estrutura física das escolas e saber como podemos trabalhar na pedagogia da valorização dos sujeitos conforme sua realidade. E uma pedagogia que protagonize os seus saberes vinculadas à educação.”

Escolas – Atualmente existem cinco escolas localizadas nas ilhas sul, do outro lado da baia de Guajará, que atendem mais de 500 alunos da educação infantil até o 5º ano do Ensino Fundamental. São elas: Escola Municipal de Educação de Campo São Sebatião Quaresma, com o anexo escolar Santo Antônio, e a Escola Municipal de Educação de Campo Milton Montes, com os anexos escolares Nazaré e Nossa Senhora dos Navegantes.

Por: Tábita Oliveira

Fonte: Agência Belém