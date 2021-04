Semec visita espaço de acolhimento aos indígenas Warao

A Secretaria Municipal de Educação (Semec), por meio da nova Coordenação de Educação Escolar dos Indígenas, Imigrantes e Refugiados (CEIIR) visitou nesta terça-feira, 13, o Espaço de Acolhimento aos Indígenas da etnia Warao, localizado no bairro do Tapana. A Fundação Papa João Paulo XXIII é responsável pelo abrigo e atende atualmente 164 indígenas.

O professor Wendel Tembé, responsável pela CEIIR, e sua equipe conheceram o espaço e os servidores que vão acompanhar o desenvolvimento dos alunos indígenas matriculados na rede, orientando-os como se dará o ensino remoto.

Dos 164 indígenas abrigados no espaço, 55 estão matriculados no ensino fundamental da Escola Municipal Professora Maria Heloisa de Castro e 92 estão matriculados na educação infantil da Escola Municipal Nosso Lar, ambas localizadas no bairro do Tapanã.

A coordenação ainda irá visitar as escolas municipais Professor Pedro Demo, que atende seis alunos; Monsenhor Azevedo, com 17 alunos; e a Unidade de Educação Infantil (UEI) Itaiteua com 26 alunos, localizadas no distrito de Outeiro. Ao todo a rede atende 196 estudantes indígenas.

“Hoje tive o grande privilégio de visitar os nossos parentes Warao, indígenas que estão refugiados na capital paraense. Estamos com uma equipe, e fechamos mais parceria entre a Semec e a Funpapa. Vimos a importância de atendê-los, pelo momento difícil que estamos vivendo. Conhecemos a liderança Warao, a equipe da Funpapa e da Unicef, e estamos à disposição para criar novas parcerias para ajudar os indígenas, da melhor forma possível “, disse o professor Wendel Tembe, coordenador da CEIIR.

Por: Tábita Oliveira

Fonte: Agência Belém