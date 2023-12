Semed Ananindeua abre prazo para confirmação de matrícula de alunos

Calendário de pré matricula para 2024 é dividido em fases

A Secretaria Municipal de Educação de Ananindeua (SEMED) deu inicio0 a primeira fase do Calendário de Pré-matrícula na Rede Municipal de Ensino, que inicia com a confirmação de matriculas de alunos que já estudam nas 23 Unidades de Educação Infantil (CMREIS e UEIS). Neste caso, a convocação está sendo interna. Os pais e/ou responsáveis de aluno(s) devem comparecer à Secretaria da escola em que seu filho estuda para confirmar a matrícula, no período de 11 a 17 deste mês.

A confirmação da matrícula dos alunos das 65 escolas de Ensino Fundamental I, II e EJA será realizada de 18 a 24 deste mês. A convocação será feita internamente, e os pais ou responsáveis deverão comparecer à Secretaria da escola.

Os alunos das turmas do Pré II que irão para outra unidade de ensino para cursar o 1º Ano e os alunos do 5º Ano que irão para outra unidade de ensino para cursar o 6º Ano deverão comparecer à Secretaria da escola para confirmar a matrícula de continuidade de estudos, no período de 26 a 29 de dezembro.

A pré-matrícula para alunos novos será realizada pelo Sistema de Gestão Escola I-Educar, a partir do dia 02 de janeiro de 2024. O sistema será disponibilizado de forma pública somente na abertura do terceiro período, conforme estabelecido pela SEMED Ananindeua.

Foto Destaque: Ricardo Amanajás