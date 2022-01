Semed promove concurso de projetos de uniforme escolar da rede escolar de Marituba

A Secretaria Municipal de Educação de Marituba está realizando o concurso de Projetos de Uniforme Escolar, para elaboração do novo uniforme que será adotado pelos alunos da Rede Municipal de Ensino de Marituba.

As inscrições para participar do concurso já estão abertas e devem ser realizadas por meio do preenchimento da Ficha de inscrição entre os dias 07 e 19 de janeiro, é necessário apresentar copia da portaria da escola, copia do RG e o croqui/esboço/desenho mostrando frente, verso e detalhe da proposta para o uniforme.

O concurso tem como objetivo proporcionar para a comunidade escolar a oportunidade de fazer parte do processo de elaboração e escolha do novo modelo de uniforme. Cada unidade escolar pode participar do concurso com uma proposta de modelo.

No ato da elaboração do modelo, as unidades inscritas poderão receber orientação dos professores, técnicos administrativos e comunidade externa, vedada a contratação de designer ou qualquer outro profissional de ares afins.

O resultado final será divulgado no dia 24/01/2022.

Para saber os requisitos e como participar, clique aqui.

Foto: Wendell Santos e Ary Brito

Jornalista: Marina Moreira