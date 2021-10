Semel iniciou as inscrições para a corrida de são feliz de valois em Marabá com premiação em dinheiro

A Secretaria Municipal de Esporte e Lazer (SEMEL), abriu as inscrições para a 11ª Corrida São Félix de Valois, previsto para acontecer dia 20 de novembro em Marabá.

Os interessados em participar devem fazer as inscrições na sede da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer (SEMEL), no horário das 8h às 14h, e também na academia Gol de Placa na Folha 32, das 6h às 22h e na Catedral Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, Velha Marabá, das 8h às 18h, portandoos documentos pessoais de identidade e um pacote de fralda geriátrica ou 1kg de leite em pó que serão doados para projetos da prefeitura e da Paróquia São Félix de Valois.

Serão 300 vagas divididas em categorias por faixas etárias que vão de 18 a 60 anos e para pessoas com deficiência. Haverá premiação em dinheiro para os 1º, 2º e 3º lugares geral masculino e feminino e também entrega de troféus para os três primeiros colocados de cada categoria.

Todos os atletas inscritos receberão um kit com camisa, toalha e squeeze e medalha finisher, a corrida terá 7km com largada as 6h30 da manhã na frente da igreja São Felix de Valois, com chegada no mesmo local de partida.

