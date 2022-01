Semelhante ao TikTok, Twitter incorpora reações em vídeo e foto para tuítes

Há alguns meses, o Twitter está experimentando um novo formato de vídeo. A rede social está testando um novo recurso com o nome de “Tweet Take” que permite aos usuários compartilhar vídeos reagindo junto com o tuíte. Assim, as pessoas podem optar por enviar uma reação, ao invés de só a mensagem na plataforma.

A reação pode ser uma foto ou um vídeo, enquanto o tuíte original apareça como se fosse um cartão em cima. O conceito é parecido com um recurso de curta duração do Twitter, que é o ‘Fleets’, que permitia aos usuários compartilhar tuítes com seus próprios comentários em formato de tela inteira.

Os vídeos de reação aparecerão na timeline principal como qualquer outro tuíte, por mais que os vídeos tenham uma aparência diferente. A novidade é parecida com o recurso do TikTok, que permite adicionar um comentário ou clipe de outra pessoa ao conteúdo.

Neste momento, um dos objetivos do Twitter é construir mais recursos que sejam atrativos para os criadores de conteúdo. Por fim, ainda não foi divulgado a amplitude dos testes e nem se será uma mudança efetiva na rede social.

Fonte: Olhar Digital