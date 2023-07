Semifinalista do programa MasterChef morre aos 40 anos

O chef de cozinha Wilson Nunes Cabral Neto, de 40 anos, morreu nesta sexta-feira (21), cerca de uma semana após sofrer um acidente de carro em Sorocaba, no interior de São Paulo. Wilson ficou conhecido por ter participado do reality MasterChef Profissionais, da Band, no ano passado, quando avançou até a semifinal do programa. A morte do chef foi confirmada pela esposa dele, Simone.

– É com pesar que venho aqui comunicar a morte do Wilson. Infelizmente, o tempo dele de encantar vocês com sua comida e pratos maravilhosos acabou. Estou em choque, mas muito feliz por poder ter feito parte da vida dele durante esses 11 anos – escreveu a viúva.

Wilson chegou ao interior de São Paulo para trabalhar no restaurante Butcher Garden, na cidade de São Roque. O perfil do estabelecimento lamentou a morte: “Um dia triste para a gastronomia como um todo. Que Deus conforte o coração de todos amigos, familiares e admiradores de seu trabalho”.

A Band também se pronunciou sobre o caso e destacou que Wilson “mostrou todo o seu talento e experiência na gastronomia” em sua participação no programa. O chef Diego Sacilotto, que concorreu junto com Cabral Neto no MasterChef Profissionais de 2022, pediu ajuda para a família de Wilson, que deixa, além da esposa, o filho Arthur, que tem autismo.

– Mais uma vez um motorista embrigado destrói uma família e tira a vida de uma pessoa tão querida. Wilson deixou a esposa Simone e o filho Arthur recém-mudados do Rio de Janeiro para acompanhá-lo nessa empreitada em Sorocaba. Para quem não sabe, o Arthur sofre de autismo e necessita de cuidados extremos da mãe, o que impossibilita que ela trabalhe fora de casa – destacou Sacilotto.

Fonte: Pleno News/Foto: Band/Melissa Haidar