Seminário de qualificação abre Semana Nacional do Trânsito no sudeste paraense

Em Marabá, no sudeste estadual, a Semana Nacional do Trânsito iniciou, nesta quarta-feira (20) e vai até sexta-feira (22), no auditório do Senai. Na programação, o Seminário de Qualificação para Agentes de Operação e Fiscalização dos Órgãos Executivos Municipais de Trânsito, promovido pelo Detran (Departamento Estadual de Trânsito).

O evento tem duração de 20 horas, dividido em dois módulos: teórico e práticas operacionais em vias. A capacitação reúne além de agentes municipais de trânsito de Marabá, como também das cidades de Curionópolis, Parauapebas, Canaã dos Carajás, São Geraldo do Araguaia, Tucuruí, São Domingos do Araguaia e Breu Branco. Os municípios de Abaetetuba, Capanema, Santarém também recebem o seminário simultaneamente.

Para a diretora-geral do Detran, Renata Coelho, o evento marca um importante momento: “o trabalho que vem sendo desenvolvido aqui e em todo o Pará é focado em salvar vidas. A conscientização é fundamental não apenas nesse período, mas em todos os dias.”

Na mesa de abertura, estiveram representantes de órgãos públicos, como do Departamento Municipal de Trânsito e Transporte Urbano, Secretaria de Estado de Transporte, Polícia Rodoviária Federal, do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), Circunscrição Regional de Trânsito, Polícia Militar e Secretaria Regional de Governo do Sul e Sudeste do Pará. Após a cerimônia de abertura, houve a palestra “Relações Humanas, Ética e Cidadania no Trânsito”, com o analista de administração e finanças do Detran, Eduardo Barbosa.

De acordo com Jomaine Marinho dos Santos, gerente da Escola Pública de Trânsito do Detran, o evento quer contribuir para a qualificação do fator humano no trânsito, em especial aos agentes públicos que realizam suas atividades na operação e na fiscalização de trânsito, com objetivo de tornar a prática de abordagem mais harmoniosa, com urbanidade e respeito.

“Além disso, os agentes têm a possibilidade também de conhecerem ferramentas para que possam agir de forma mais adequada durante as ações de fiscalizações, dentro das suas competências, e nas abordagens, além de buscar diminuir o número de acidentes e mortes no trânsito”, explica a gerente da Escola Pública de Trânsito do Detran, que informou a participação de 53 agentes no Seminário.

Para o agente de trânsito do DMTU, Thales Rios Aguiar, a parceria do governo do Estado, através do Detran, com os órgãos de fiscalização de trânsito municipais é importante, “no sentido de trazermos qualificação para os nossos agentes, promovendo a questão da atualização, porque nós tivemos algumas mudanças recentes na legislação. Então essas mudanças têm de ser repassadas aos agentes, para que nós tenhamos um trato melhor com o condutor na rua, trazendo assim uma maior fluidez, uma maior segurança no trânsito”, disse o agente que trabalha nas vias de Marabá.

O agente, Gilvan Silva Santos, do DMTU, ressaltou que todos os anos o CTB possui atualizações, então a capacitação vem para atualizar todos os agentes das novas normas e leis do CTB. “Então é muito importante para a gente estar atualizado e fazer a coisa certa e também quebrar esse paradigma que o pessoal acha que os órgãos de trânsito são agências da multa, pois muitas vezes não é feito nem a metade do que acontece em infrações de trânsito dentro da via, como também a ser mais humanizado com o condutor”, disse ele.

A chefe de gabinete, da Secretaria Regional de Governo do Sul e Sudeste do Pará, Ariane Borges, representou o titular da pasta, João Chamon Neto.

Texto de Emilly Coelho / Ascom Secretaria Regional de Governo do Sul e Sudeste do Pará

Fonte: Agência Pará/Foto: Divulgação