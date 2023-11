Seminfra revitaliza meio quilômetro de galeria na Avenida Moaçara, em Santarém

A Prefeitura de Santarém, por meio da Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seminfra), está trabalhando na recuperação completa de aproximadamente 500 metros de galeria na Avenida Moaçara, no perímetro entre a Rodovia Santarém-Curuá-Una (PA 370) e a Avenida Dom Frederico Costa, no bairro São José Operário. A galeria construída há mais de 30 anos, apresentava sinais de deterioração devido ao tempo e ao grande volume de água pluvial, durante o “inverno amazônico”.

De acordo com o prefeito Nélio Aguiar, a obra se fez necessária devido aos riscos aos moradores e a população em geral que transita pelo local.

“Foi ouvindo os moradores aqui do São José Operário e vendo de perto a situação desse trecho da Moaçara que decidimos junto à Seminfra fazer a recuperação total desse trecho. Não adiantava fazer somente um serviço paliativo de desobstrução, porque no próximo inverno ia continuar a mesma coisa. É necessário que todo esse trecho seja revitalizado, por isso determinamos que esse trabalho fosse feito e concluído o mais rápido possível para liberar o trânsito normal nessa área”.

O trânsito na área precisou sofrer uma intervenção parcial em apenas um lado da Avenida Moaçara no perímetro da obra.

“Devido a obra de melhoramento no local, nós optamos em conjunto com a Seminfra por interditar temporariamente o lado direto da Avenida Moaçara entre a Curuá-Una e a Dom Frederico Costa, para que não só a equipe, mas como toda população possa estar ainda mais segura. A área está sinalizada e as vias do entorno, também, contam com sinalização”, informou o secretário municipal de Mobilidade e Trânsito, Alberto Portela.

A recuperação completa da galeria é realizada com a utilização de concreto armado. Além da drenagem, serão trocados e pintados os mais de 1.000 metros de corrimão de proteção e uma sinalização noturna específica será instalada no local.

“Nossa missão aqui nessa parte da Moaçara é não só de recuperar a galeria, mas melhorar esse trecho dessa importante via. Pensando nisso, serão instaladas fitas refletivas, corrimãos novos, além do reforço das vigas de sustentação da galeria”, destacou o engenheiro Daniel Simões, secretário municipal de Infraestrutura.

Dividida em duas etapas, a primeira parte será finalizada nesta sexta-feira, 10, e a expectativa é que até o dia 30 de novembro, a pista possa ser liberada para o fluxo de veículos. À frente da execução, está a empresa Round engenharia, contratada pela Prefeitura por meio da Seminfra, através de um processo licitatório.

Imagens: Agência Santarém