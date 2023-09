Semma alerta para os cuidados com os animais durante onda de calor em Santarém

O Brasil inteiro tem passado por uma extensa onda de calor. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), o mês de setembro está em um alerta de nível laranja – que representa perigo. Esses alertas são emitidos quando a temperatura passa pelo menos 5°C da medida histórica para o período.



Por conta dessa previsão, a Prefeitura de Santarém, por meio da Secretaria Municipal de Meio Ambiente (Semma), alerta para alguns cuidados que devem ser tomados com os animais, auxiliando no bem-estar dos bichos.



A primeira delas é manter o pet sempre hidratado. Para isso, é importante disponibilizar água fresca e limpa à vontade, distribuindo vários potes com água pela casa e adicionando cubos de gelo, trazendo mais refrescância. Além disso, o bebedouro deve estar posicionado em local protegido do sol.



Também é importante evitar passeios e exercícios em horários mais quentes do dia. O chão e o asfalto quente podem incitar queimaduras graves nas patas dos pets.



Aos “peludinhos”, a tosa pode ser uma boa ideia para refrescá-lo. Porém, tome cuidado para não retirar o pelame em excesso, pois isso pode expô-lo aos raios solares e provocar queimaduras. E assim como nós humanos, um bom banho refrescante também pode ajudar nesse processo.



Vale ressaltar que é necessário manter o animal em ambiente arejado, protegido e com sombra, evitando a hipertermia – também conhecida como insolação. Essa é uma condição ocasionada pela elevação da temperatura corporal do animal, quadro que eleva o risco de falência múltipla de órgãos e, consequentemente, pode levar o pet a óbito.



É importante estar atento aos sinais, com a respiração ofegante ou superficial e pulso e batimentos cardíacos acelerados. Língua arroxeada, desorientação, tremores, desmaio e vômitos podem indicar um quadro ainda mais grave, que exige cuidado médico emergencial.

A Lei nº 20.156, de 11 de maio de 2017, dispõe sobre as penalidades a serem aplicadas à prática de maus tratos aos animais e dá outras providências, por isso, caso essas recomendações não sejam seguidas, colocando em risco a integridade do animal, as denúncias podem ser encaminhadas à Semma através do telefone (93) 3522-5452, de 8h às 14h, ou via WhatsApp (93) 99209-4670.

Imagem: Agência Santarém