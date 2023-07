Semma inicia perfuração de covas para novo plantio de mudas em Santarém

Fazendo parte da programação de aniversário da cidade, a Prefeitura de Santarém, por meio da Secretaria Municipal de Meio Ambiente – Semma, deve realizar amanhã, sexta-feira, 14, mais uma etapa do projeto Arborizar Santarém. Desta vez, a via atendida será a Rodovia Fernando Guilhon, no perímetro que compreende a Av. Cuiabá até a Rua Angelim, na altura da primeira rotatória.

Para que tudo esteja perfeito para o plantio, equipes de arborização da Semma estiveram realizando, na manhã de ontem, quarta-feira, 12, a abertura de covas para plantio das árvores no canteiro central. No total, foram abertas 71 covas com 1 metro de profundidade e 40 cm de diâmetro.

Todas as covas foram devidamente preenchidas com terra preta acrescida de calcário. Em alguns pontos, foram ultrapassadas camadas de asfalto, aterro com piçarra e barro, para que fosse possível chegar a um ponto em que a água não se acumule.

No local, serão plantadas diversas tonalidades de ipês, formando um lindo corredor colorido.

Para que o plantio seja feito com qualidade, foi realizado um levamento quanto ao cabeamento de energia.

Foi identificado que estes estão na posição lateral direita, sentido Cuiabá-Aeroporto, a 40 cm do meio-fio, com espaço suficiente para não conflitar com as raízes das árvores. A fiação está acondicionada em conduítes com boa resistência, minimizando qualquer eventual transtorno.

A partir de agora, será feita adubação química suplementar e em seguida a irrigação, já que iniciamos a estação mais seca do ano.

O Arborizar Santarém é desenvolvido desde 2021. O trabalho, realizado em parceria entre as Secretarias de Agricultura e Pesca (Semap) e Urbanismo e Serviços Públicos (Semurb), faz parte do programa e busca promover ambientes verdes no município, transformando a paisagem e o clima do local. Em janeiro deste ano, o programa recebeu respaldo, sendo lançado um documento inédito com regras e diretrizes para a arborização urbana no município. O manual dispõe de orientações técnicas e serve de parâmetro legal para toda a sociedade.

Imagem: Agência Santarém