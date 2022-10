Semma investiga novo incêndio na região da Capadócia, em Alter do Chão; veja vídeo

Um novo foco de incêndio foi registrado na manhã desta quinta-feira (6), na região da Capadócia, em Alter do Chão, em Santarém, no oeste do Pará. As chamas começaram em uma área de vegetação seca e se espalhou para uma área de mata nativa. Imagens publicadas pelo repórter Valdir Ribeiro em redes sociais nesta tarde mostraram imensas nuvens de fumaça cobrindo a região.

A Secretaria Municipal de Meio Ambiente (Semma) e o do 4º Grupamento do Corpo de Bombeiros Militar (4º GBM) foram acionados para atender a ocorrência. Ainda nesta tarde, os militares conseguiram debelar as chamas e controlar os focos de queimadas.

Segundo o chefe de fiscalização da Semma, comunitários relataram que o fogo começou em uma área próxima ao ramal de acesso à comunidade Areia Branca.

A área ficou internacionalmente conhecida em setembro de 2019, quando um incêndio de grandes proporções destruiu uma grande parte da Área de Proteção Ambiental. O sinistro durou cerca de três dias e resultou na prisão preventiva de quatro membros da Organização Não Governamental (ONG) Brigada Alter do Chão.

Os brigadistas ficaram presos por três dias até serem soltos pelo juiz Alexandre Rizzi, da 1ª Vara da Comarca de Santarém.

A Polícia Federal concluiu que os brigadistas não tiveram participação no incêndio.

Fonte: O Estado Net