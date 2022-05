Semma libera Licença de Instalação da Estação de Tratamento e Esgoto do Promaben

A Secretaria Municipal de Meio Ambiente (Semma) liberou a Licença de Instalação da Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) que a Prefeitura de Belém vai construir, por meio do Programa de Saneamento da Bacia da Estrada Nova (Promaben), na Travessa Quintino Bocaiúva, no bairro da Condor. A liberação ocorreu no últmo dia 12 de maio.

Com uma a vazão de média de 143,26 litros por segundo, a estação atenderá 84 mil moradores do bairro do Jurunas e partes da Batista Campos, Cidade Velha e Condor, incluindo a Orla de Belém, o Miolo do Jurunas e o Conjunto Habitacional e Comercial, que está sendo construído na Travessa Quintino Bocaiuva, para realocação de moradores remanejados pelas obras do Promaben.

Marco – “A Licença de Instalação concedida pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente representa para o Promaben um passo muito importante para que a licitação seja concluída. Somente com essa Licença, a gente pode emitir a Ordem de Serviço para a empresa iniciar a implementação da ETE. Então, a concessão da licença é um marco para o Promaben. Ela deixa o Promaben apto a implantar a atividade, de forma totalmente legalizada, sob a égide ambiental”, afirma o subcoordenador Ambiental do Promaben, Alex Ruffeil.

A licença foi entregue pelo secretário de Meio Ambiente, Sergio Frazão e Silva, à assessora superior do Promaben, Françoise Miranda, representante da UCP/Promaben, que compareceu à Semma para receber o documento.

A licença também autoriza a instalação do emissário subaquático, com extensão de 1.000 metros, por onde o esgoto, depois de tratado, será despejado no rio Guamá.

Reutilizável – A ETE transformará água suja em efluentes reutilizáveis, ou seja, retira do esgoto sanitário os componentes contaminantes. Hoje, praticamente todo o esgoto de Belém é jogado sem tratamento no rio.

A Estação de Tratamento de Esgoto passou por uma consulta pública, em outubro do ano passado, quando a população foi ouvida a respeito do Sistema de Esgotamento Sanitário da Bacia da Estrada Nova, e atualmente está em fase de licitação.

Estações elevatórias de esgoto – Além da ETE, o sistema prevê a implantação de sete Estações Elevatórias de Esgoto e 50 quilômetros de redes de esgoto que serão interligadas com as casas, sem custo algum para os moradores.

Texto: Raimundo Sena

Fonte: Agência Belém/Foto: Divulgação