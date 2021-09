Semma promove ação para evitar queimadas ilegais em Marabá

A equipe de Educação Ambiental Da Secretaria Municipal De Meio Ambiente (Semma), promoveu neste último sábado (18) uma ação de conscientização a população sobre os malefícios das queimadas.

Com o tema “Negligência, Queima e Sufoca! Não deixe que o verde se torne cinza” a equipe se concentrou na entrada de Marabá, na qual as ações de conscientização foram feitas através de panfletagem, adesivos nos veículos, e orientação por quem passava pela via de acesso do bairro, na qual recebiam também orientações sobre não queimar o lixo produzido.

A iniciativa é para tentar diminuir os focos de queimadas em áreas urbanas registradas e que nesse período de estiagem os casos de registros de queimadas crescem fortemente.

A ação faz parte de uma programação que já realiza um trabalho de conscientização fixo, em praças, escolas e outras instituições. As comunidades rurais também recebem orientações para evitarem o uso de fogo, próximas de áreas com vegetação seca, na qual devem ter um maior cuidado. Atos perigosos como lançar ponta de cigarro na via, soltar fogos de artificio em áreas de vegetação seca, foram alertadas aos condutores de veículos.

Foto: Paulo Sérgio

Jornalista: Marina Moreira