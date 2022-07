Semma realiza análises na água das praias de Belém  

Agora chegou a vez de aproveitar o sol do mês mais quente do ano, julho é o mês das férias escolares, e muitas pessoas procuram os balneários e praias do estado para descansar da rotina de trabalho e se refrescar nas águas das praias do nosso Estado.

E para deixar a população informada e tranquila neste período de férias, a Prefeitura de Belém, por meio da Secretaria Municipal de Meio Ambiente (Semma) realizou a análise de água nas praias de Mosqueiro, Outeiro, Icoaraci e Cotijuba, Ilhas que pertencem á Belém.

Segundo o estudo publicado recentemente, todas as praias da ilha de Cotijuba estão próprias para banho. Já na Ilha de Outeiro, a penas as praias da Brasília e do amor estão adequadas para o banho. Em Mosqueiro as praias do Areão, Ariramba, Chapéu Virado, Farol e Marahu podem ser utilizadas para o banho.

Todas essas praias mencionadas estão dentro dos parâmetros de balneabilidade, isso significa, liberadas para banho aos veranistas que frequentarem os distritos durante este mês de julho.

No distrito de Icoaraci, a praia do cruzeiro está impropria para banho. Já na ilha de outeiro, a praia Grande está também inadequada. Na ilha de Mosqueiro, estão improprias as praias do Paraíso, Baia do Sol, São Francisco, Grande e praia do Murubira.

Essas analises são realizadas com base na Resolução do Conselho Nacional do Meio Ambiente (Conama) n°, 274, de 29 de novembro de 2000, que diz que uma praia Grande está também inadequada. Na ilha de mosqueiro, estão impropria para banho quando os valores estiverem acima de 2mil E. Coli por 100 milímetros (ml) de água.

A Secretaria Municipal de Meio Ambiente (Semma) afirma que irá orientar a população quanto ao risco, colocando placas de alerta nas duas praias e fazer ações educativas. A população deve evitar contato com praias improprias para o banho, devido ao risco de contaminação por micro-organismos, como vírus, bactérias e fungos, causadores de doenças que podem provocar grandes problemas á saúde humana.

A Semma está informando as autoridades competentes, como bombeiros, policia e defesa civil, para orientar a população para evitar as praias improprias.

As praias são espaços públicos que poderão ser aproveitas por todos para brincr, reunir suas famílias, frequentar barracas e restaurantes, curtindo a orla e a praia com segurança, mas sem entrar na água.

