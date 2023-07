Semma realiza plantio de 80 mudas na Rodovia Fernando Guilhon

Como parte da programação de aniversário da cidade, a Prefeitura de Santarém, por meio da Secretaria Municipal de Meio Ambiente (Semma), realizo na sexta-feira, 14, mais uma etapa do projeto Arborizar Santarém. Desta vez, a via atendida foi a Rodovia Fernando Guilhon, no perímetro que compreende a Avenida Cuiabá até à Rua Angelim, na altura da primeira rotatória.

No local, foram plantadas cerca de 80 mudas da espécie ipê, que, em breve, devem formar um corredor colorido em uma das vias de maior fluxo do município.



Na quarta-feira, 12, equipes da Semma estiveram perfurando e preparando o solo para receber as plantas. Um levantamento quanto ao cabeamento de energia também foi realizado, a fim de evitar possíveis transtornos.



O plantio compõe mais uma etapa do Arborizar Santarém, que é desenvolvido desde 2021. O trabalho, realizado pela Semma, em parceria entre as Secretarias de Agricultura e Pesca (Semap) e Urbanismo e Serviços Públicos (Semurb), busca aumentar os espaços verdes no município, transformando a paisagem e o clima.



Em janeiro deste ano, o programa recebeu respaldo, sendo lançado um documento inédito com regras e diretrizes para a arborização urbana no município. O manual dispõe de orientações técnicas e serve de parâmetro legal para toda a sociedade.

Imagem: Agência Santarém