SeMOB anuncia aumento da frota de ônibus para Mosqueiro neste feriadão

Trajeto Belém-Ilha terá incrementos de mais 10 ônibus, num total de 28 até a próxima terça-feira (7)

Quem está pensando em passar o feriado prolongado de 7 de Setembro na ilha de Mosqueiro, distrito de Belém, deve encontrar maior facilidade no acesso ao transporte público para a chamada ‘bucólica’. A Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana de Belém (SeMOB) divulgou nesta sexta-feira (3) que determinou o reforço operacional de linhas para Mosqueiro. Com informações da Agência Belém.

O órgão municipal de trânsito frisou que o aumento de carros será provisório, justamente para atender o previsível aumento da demanda para este feriado da Independência do Brasil. A informação é de que desde esta sexta-feira (3), até a próxima terça-feira (7), a linha Mosqueiro-São Brás terá incremento de 10 ônibus, no traslado à capital-ilha. No total, são 28 veículos atendendo ao distrito todos os dias, segundo a SeMOB.

Fonte O Liberal