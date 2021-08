MENU BELÉM

SeMOB anuncia nova ciclofaixa no bairro do Guamá durante evento pró-bicicleta

Foto: Ascom SemobPreviousNextA SeMOB anunciou a implantação de uma ciclofaixa de 350 metros no entorno da praça.

28/08/2021 18:48

A superintendente da SeMOB, Ana Valéria Borges, participou de um evento organizado pelo Coletivo ParáCiclo na praça Frei Daniel Samarate, no Guamá, na manhã deste sábado, 28. O grupo pró-bicicleta construiu, de forma voluntária, um parklet, uma extensão da calçada da praça voltada para convivência e lazer da população. Na ocasião, a SeMOB anunciou a implantação de uma ciclofaixa de 350 metros no entorno da praça. A nova via exclusiva para ciclistas será na travessa Guerra Passos entre a rua dos Mundurucus e passagem Napoleão Laureano. O projeto de mobilidade urbana vai ordenar o estacionamento de veículos no local e proporcionar mais segurança pra a circulação de ciclistas.

