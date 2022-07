Semob aumenta frota de ônibus para Mosqueiro e viagens extras para Cotijuba

Com o preço da passagem a R$ 6,40, sendo a meia-passagem R$ 3,20 e garantidas todas as gratuidades previstas em lei, nesse fim de semana, a partir de amanhã, a frota para Mosqueiro será 45 ônibus. Nos dias normais são 12 veículos e se somaram mais 33, segundo dados da Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana – Semob.

Os veículos deixarão o ponto de partida em São Brás a partir das 6h30 até 22h30 (Cristo), com intervalos de 10 minutos de um para o outro. No sentido Mosqueiro/Belém os horários serão os mesmos, de forma que ninguém fique sem assistência.

A expectativa é que seja grande o movimento de passageiros que se deslocam até a ilha de Mosqueiro para esse fim de semana, o último das férias de julho deste ano.

No Terminal Rodoviário de Belém, também houve grande movimentação de pessoas em busca de passagens visando o embarque sentado já a partir de amanhã, sexta-feira, 29.

De acordo com informações da Semob, também na travessia para Cotijuba estão programadas viagens extras, assim como para vários pontos da região metropolitana de Belém, exemplo de Barcarena.

Imagens: Nazaré Sarmento/Ronabar