Semob elabora novo plano de fiscalização do serviço de transporte público

O programa tem implementação prevista para setembro deste ano.

Um novo programa de fiscalização do serviço de transporte coletivo vem sendo elaborado pela Diretoria de Transportes da Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana de Belém (SeMOB). Técnicos e agentes de transporte estão indo a campo para levantar dados para implementação do plano na capital paraense. O projeto tem implementação prevista para setembro deste ano.

A proposta para o novo programa está sendo elabora com base em planos anteriores, como o Plano Diretor de Transportes Urbanos (PDTU), na proposta de padronização visual dos ônibus e na localização dos terminais de ônibus de Belém. Desde o dia 15 deste mês, visitas técnicas vem sendo realizadas em terminais e bairros de Belém, Icoaraci, Outeiro e Mosqueiro.

A elaboração do projeto busca atender também uma demanda levantada pela população. “A gente tentou enxergar cada área com as suas especificidades, por exemplo, a área das ilhas tem uma dinâmica própria. Fomos vendo quais eram os pontos críticos, onde a população vem se queixando, e estamos priorizando isso”, afirma Fernando Pinho, diretor de Transportes da SeMOB.

Para execução do programa em Belém, foi feita a divisão da cidade em quatro macrozonas, que servirão para balizar as ações de fiscalização da superintendência, com equipes especificas direcionadas a cada localidade, considerando a dinâmica por transporte de cada região.

“Pensamos inicialmente no estabelecimento de áreas de operação do transporte coletivo de Belém, agrupando-as em zonas de fiscalização, com o objetivo de orientar as nossas ações de controle e fiscalização do transporte coletivo, a fim de garantir que o estabelecido em ordens de serviço seja cumprido, bem como dar subsídios a possíveis alterações para a melhoria do trabalho”, explica Pinho.

A expectativa da superintendência é que o novo programa de fiscalização do transporte coletivo de Belém seja concluido em agosto para que a implementação possa ser feita a partir de setembro..

Fonte: O Liberal