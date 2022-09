Semob faz ação educativa para pedestres e ciclistas na avenida Pedro Álvares Cabral

A Blitz Educativa da Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana de Belém (Semob) realizou 250 atendimentos na manhã desta sexta-feira, 23. A ação ocorreu no cruzamento da avenida Pedro Álvares Cabral com a passagem São Benedito e abordou 75 ciclistas e 175 pedestres. Durante as abordagens, foram distribuídos material informativo e coletes refletivos a ciclistas.

Os agentes de educação da Semob distribuíram coletes refletivos e panfletos educativos, além de orientações de segurança sobre uso da faixa de pedestres e respeito à ciclofaixa.

O gerente de restaurante Felipe Oliveira achou muito boa a iniciativa. Com o colete, ele já se sente um pouco mais seguro para andar de bicicleta. “O refletor vai melhorar muito a identificação dos ciclistas pelos motoristas, diminuindo a chance de atropelamento”, afirma.

Prevenção – O vigilante Pedro Lobato, que também é ciclista, tem a mesma opinião, ou seja, que ações educativas como a de hoje são importantes para evitar acidentes. “É a prevenção. Evita muita coisa. Já sei, porque trabalho nessa área de vigilância. A gente não espera acontecer, a gente previne”, conta.

Pela segurança das crianças no trânsito – A blitz faz parte da Semana Nacional do Trânsito da Prefeitura de Belém, desenvolvida pela Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana de Belém (Semob).

Também dentro da programação, nesta quinta-feira, 22, alunos da Escola SEEDS receberam a equipe de agentes de educação e arte-educadores da Semob. Por meio de uma peça teatral, os alunos aprenderam empatia e segurança no trânsito, como ter atenção ao atravessar a faixa de pedestres, respeitar o espaço destinado aos ciclistas e orientar sobre o uso devido dos equipamentos de segurança.

Além das atividades voltadas para a Semana de Trânsito, a Semob realiza ações educativas contínuas em escolas, assim como palestras em empresas, com foco em ajudar a conscientizar sobre a segurança de todos os envolvidos no trânsito.

Encerramento – Neste domingo, 25, a partir das 9h, na Praça da República (na rua da Paz com a avenida Assis de Vasconcelos), a Semob encerra a programação da Semana Nacional do Trânsito 2022, com uma blitz de orientação junto aos pedestres, ciclistas e condutores sobre segurança no trânsito, além de jogão educativo para as crianças.

