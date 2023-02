Semob faz autuação de veículos clandestinos e apreensão de motos irregulares durante fiscalização em Mosqueiro

Para garantir maior segurança aos moradores e foliões que devem curtir o Carnaval em Mosqueiro, a Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana de Belém (Semob) montou um esquema de fiscalização na ilha. Agentes de trânsito e de transporte atuarão até quarta-feira de cinzas na fiscalização.

Trânsito

Os agentes de trânsito da Semob, numa ação conjunta com as demais forças de segurança, realizaram Operação Tolerância Zero, na tarde deste sábado, 18, resultou na apreensão de nove motos sem placas e com o licenciamento atrasado. Na manhã deste domingo, mais uma moto foi guinchada, segundo informou o supervisor Ismaile Melo.

De acordo com o supervisor, nos dias de folia, uma equipe e seis agentes fazem a fiscalização por meio de ronda e orientação em toda orla e na Vila, no horário de manhã, e 12 agentes à tarde/noite. A operação Carnaval em Mosqueiro ocorre de 8h até zero hora, todos os dias.

Transporte

Agentes da Coordenadoria de Transportes Especiais (Cote) e Fiscalização e Vistoria (CFVI)da Semob estão na ilha fiscalizando o transporte regular, o interno e o suplementar, além dos pontos de táxis e o táxis lotação, que é irregular.

Segundo Cassio Costacurta, da Cote, foram feitas cinco autuações no sábado, 18, e mais cinco no domingo, 19, de veiculos flagrados fazendo transporte clandestino e estacionados em ponto de taxi.

As equipes da Cote fiscalizaram os horários orientaram os operadores do transporte suplementar (vans), ônibus que circulam internamente na ilha e os urbanos.

Equipes da CFVI fiscalizaram os horários de chegada e saída dos ônibus urbanos e organizaram o embarque no retorno a Belém, na parte da tarde.

Texto: Rosangela Gusmao

Fonte: Agência Belém/Foto: Ascom Semob