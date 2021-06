Semob fez controle durante saída para Mosqueiro, Cotijuba e Combu

Agentes da Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana de Belém (SeMOB) passaram a manhã desta quinta-feira, 03, feriado de Corpus Christi, trabalhando nos principais pontos de saídas da capital rumo a Mosqueiro, Outeiro, Icoaraci, Cotijuba e Combu. A fiscalização, que também deve acontecer durante o restante do final de semana prolongado, objetiva dar maior segurança à população, evitando a aglomeração por conta dos riscos de contaminação da Covid-19, e garantir o controle dos horários de saída dos ônibus e barcos. No caso de Mosqueiro, saíram ônibus com intervalos de 20 minutos, obedecendo a lotação permitida nesta fase de pandemia. Os informes são da Agência Belém.



De acordo com a Superintendência, a movimentação nos pontos de embarque, tanto para os ônibus Belém-Mosqueiro (em São Braz), quanto para as embarcações nos terminais Ruy Barata e de Icoaraci, ocorreu dentro da tranquilidade, durante toda a manhã de hoje. Os agentes garantiram tranquilidade e segurança no embarque de passageiros, mantendo o distanciamento social na fila para evitar aglomeração e garantindo o uso de máscaras. O cumprimento dos horários de chegada e saída dos ônibus também foi alvo de fiscalização.



Ainda segundo a Semob, desde as 5h30 até o final da manhã, cerca de 900 pessoas embarcaram no terminal do Mosqueiro. Os ônibus saíam dentro do intervalo de 20 minutos, respeitando a capacidade de lotação. Até meio dia, foram 20 saídas para Mosqueiro, conforme informou Raimundo Rodrigues Neto, coordenador de fiscalização e vistoria da SeMOB.



“Às 11h30 não tinha mais fila no terminal de ônibus Belém-Mosqueiro”, afirmou o coordenador. Segundo ele, o sistema operou com uma frota de 20 veículos, que atendeu satisfatoriamente à demanda, não havendo necessidade de reforço.



Em Icoaraci, 330 passageiros embarcaram para Cotijuba durante a manhã, no navio Lady Líria. Os agentes de transporte fizeram abordagens com caráter de prevenção contra o Covid-19 e evitaram aglomeração na hora do embarque. Mas, de acordo com a coordenadora de transportes especiais, Edilma Belém, a movimentação foi bem tranquila no trapiche.



“Tivemos apenas uma viagem pela manhã para Cotijuba”, informou ela, explicando que ainda não houve necessidade de viagens extras. No local, 34 pessoas foram abordadas quanto ao uso de máscara e manutenção do distanciamento social.



Poucas pessoas também compareceram ao Terminal Hidroviário Ruy Barata, para fazer a travessia à ilha do Combu. Edilma Belém informou que no início da tarde o movimento no local diminuiu consideravelmente.

