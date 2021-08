SeMOB fiscaliza infrações em ciclovias/ciclofaixas de Belém

A ação de fiscalização ostensiva em ciclofaixas e ciclovias, pelos agentes da Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana de Belém (SeMOB), resultou em 37 autuações, de sexta-feira, dia 20, a domingo, dia 22. As infrações mais frequentes são transitar e estacionar na ciclovia e ciclofaixa. A ação, no fim de semana, foi alusiva ao Dia Nacional do Ciclista, ocorrido na quinta-feira, dia 19. A fiscalização ostensiva na cidade ocorreu a partir de rondas e denúncias de usuários, para coibir essas infrações. A ação contou com dois pontos fixos, nas avenidas Centenário e Arthur Bernardes, e uma equipe em ronda pelas outras ciclofaixas da cidade.

“Essa ação ostensiva continuará e se estenderá por mais 90 dias, conforme determinação da superintendente da SeMOB, Ana Valéria Borges, para coibir infrações como transitar e estacionar em ciclofaixa/ciclovia”, explicou o coordenador de Operação e Fiscalização de Trânsito (COFT), Elias Jardim. “O primeiro semestre foi mais para a ação educativa, a partir deste mês de agosto, estamos com ação educativa e coercitiva”, explicou o coordenador.

Apesar de dar prioridade às ações educativas, de janeiro até 15 de agosto, a SeMOB registrou 147 autuações. Desse total, 97 multas por transitar e 50 por estacionar em ciclovia/ciclofaixa. Durante o fim de semana, foram 37 autuações e nesta segunda-feira, dia 23, em poucas horas em um ponto da Avenida Pedro Álvares Cabral esquina com a Avenida Arthur Bernardes, foram mais de 20 autuações por circulação na ciclofaixa, sem contar os outros pontos fiscalizados nesta data.

Acidente – Durante a fiscalização na Pedro Álvares Cabral, os agentes da SeMOB registraram um acidente entre um motociclista e um ciclista. Para ganhar tempo e fugir do engarrafamento do horário de pico, no referido cruzamento, o motociclista Francisco Evaristo optou por transitar pela ciclofaixa e acabou atingindo o ciclista Leo Reis. Houve danos materiais.

“Bati a perna, mas, está tudo bem comigo”, disse o ciclista mostrando o prejuízo no seu meio de transporte. Porém, disse que não iria registrar Boletim de Ocorrência, pois os envolvidos no acidente iriam resolver os prejuízos de forma amigável. Segundo ele, os condutores não respeitam a ciclofaixa e nem os ciclistas e, por isso, apoiou a ação dos agentes de trânsito no local.

O motociclista Francisco Evaristo se comprometeu a arcar com os custos do conserto da bicicleta. Ele pediu perdão ao ciclista e reconheceu o seu erro, que resultou em multa de R$ 880,20 e 7 pontos na carteira de habilitação. Segundo o artigo 193 do Código Brasileiro de Trânsito (CTB), transitar em ciclofaixa/ciclovia é infração gravíssima com valor de multa triplicado. “Reconheço o meu erro. Estava com pressa, mas, hoje, aprendi que a minha pressa poderia ter tido consequências mais sérias”, avaliou.

Texto: Rosangela Gusmao