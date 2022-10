Semob interdita vias e desvia linhas de ônibus na Cidade Velha para realização do Auto do Círio na sexta-feira

Depois de dois anos, o Auto do Círio volta às ruas de Belém. O espetáculo será realizado nesta sexta-feira, 7 de outubro, a partir de 18 horas. A novidade é o novo trajeto, saindo o cortejo da Casa das Onze Janelas até a Praça Felipe Patroni, no bairro Cidade Velha.

O tema deste ano é “Agradecer, bendizer e celebrar”, fazendo menção ao retorno do Auto, após o período pandêmico, quando foi realizado no formato virtual. O projeto de extensão da Universidade Federal do Pará (UFPA) completa 28 anos e é o espaço de demonstração de fé e devoção, através da arte.

Interdição – Para garantir a segurança dos artistas participantes da encenação e do público, a Prefeitura de Belém, por meio da Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana de Belém (Semob), determinou interdições e desvios de vias, atendendo ainda à solicitação da Universidade Federal do Pará (UFPA)/Instituto de Ciência da Arte.

A partir de 18 horas de sexta-feira, 7, e até o término do evento cultural, serão interditados os trechos das seguintes vias: trav. Dom Bosco entre rua Siqueira Mendes e rua Dr. Assis; rua Pe. Champagnat entre rua Dr. Assis e Av. Portugal; rua Tomázia Perdigão entre rua Pe. Champagnat e trav. Félix Roque; trav. Félix Roque entre av. Portugal e Tomázia Perdigão; rua Cel. Fontoura entre rua João Diogo e trav. Félix Roque.

Desvios – Em função das interdições no perímetro para garantir a segurança viária, a Semob, por meio da Diretoria de Transportes, fará os desvios provisórios, também a partir de 18 horas, dos itinerários das linhas que trafegam no trecho interditado, da seguinte forma:

A linha E. Marex–Felipe Patroni, no sentido Bairro–Centro, fará: rua João Diogo, av. 16 de Novembro, rua de Óbidos, trav. de Breves, av. Almte. Tamandaré, a destino.

As linhas UFPA–Centro Histórico e Jardim Sideral–Pça. Dom Pedro II (Integrante do Sistema Convencional), no sentido Bairro–Centro, farão: rua João Diogo, av. 16 de Novembro, av. Almte. Tamandaré, a destino.

A linha Castanheira – Pátio Belém (integrante do Sistema Seletivo), no sentido Centro–Bairro, farão: av. Padre Eutíquio, rua 13 de Maio, av. Pte. Vargas, av. Nazaré, av. Magalhães Barata, a destino.

A linha Arsenal, Pedreira – Lomas (BR 316), Pedreira – Lomas (Euclides da Cunha) e Ceasa – Ver-O-Peso, farão: av. Marechal Hermes, av. Castilhos França, av. Portugal, av. 16 de Novembro, rua de Óbidos, rua do Arsenal, a destino.

A linha UFPA–Ver O Peso fará Boulevard Castilhos França, av. Portugal, av. Ignácio Guilhon, av. 16 de Novembro, a destino.

A linha Cremação II–Alcindo Cacela fará Boulevard Castilhos França, av. Portugal, av. Ignácio Guilhon, av. 16 de Novembro, rua de Óbidos, rua do Arsenal, a destino.

A linha Marex–Arsenal fará: av. Portugal, av. Ignácio Guilhon, av. 16 de Novembro, Rua de Óbidos, trav. de Breves, av. Tamandaré, av. 16 de Novembro, a destino.

A linha Telégrafo fará: av. Portugal, rua Des. Ignácio Guilhon, av. 16 de Novembro, a destino.

Texto: Rosangela Gusmao

Fonte: Agência Belém/Foto: Fernando Satte