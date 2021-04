SeMOB investe em sinalização para diminuir acidentes

A rua Gaspar Viana, no cruzamento da travessa Rui Barbosa, já conta com nova sinalização horizontal e vertical. O projeto de revitalização de trânsito foi iniciado nesta quarta-feira, 14, e se estende até as avenidas Presidente Vargas e Visconde de Souza Franco, no centro de Belém.

A Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana de Belém (SeMOB) adiantou o cronograma execução do projeto de sinalização existente para área, após um acidente ocorrido, na manhã desta quarta-feira, na rua Gaspar Viana, na esquina com a Rui Barbosa. Os serviços serão realizados nos demais cruzamentos ao longo da próxima semana.

“Uma das principais causas de acidentes é a falta de uma orientação clara no trânsito. Às vezes uma simples pintura no asfalto já induz o condutor a diminuir a velocidade”, aponta Antônio Quingosta, coordenador de projetos e programas de educação para transporte da SeMOB.

Novos semáforos – Os acidentes eram comuns na esquina da avenida Conselheiro Furtado com a travessa Doutor Moraes. No final de fevereiro passado, por exemplo, ocorreram duas batidas graves no local, por avanço de preferencial. Agora, o trecho dispõe de sinalização horizontal, com novas pinturas de faixas de pedestres, inalização vertical e a instalação de semáforo. A sinalização implantada pela SeMOB era uma reivindicação antiga dos moradores.

Outro ponto de risco que este ano também ganhou uma nova identificação semafórica foi o cruzamento da Estrada do Maracacuera com rua da Brasília, no distrito de Icoaraci. A recuperação incluiu a renovação de placas encobertas, de pintura gasta ou simplesmente inexistentes, entre outros.

A esquina das travessas Diogo Moia e 9 de Janeiro é mais um trecho que melhorou a segurança. Desde o dia 13 de março, a área ganhou semáforo e demarcação de eixo.

Manutenção – Além da instalação de equipamentos de segurança nesses três cruzamentos históricos de conflito viário, a SeMOB também aprimorou a sinalização em outros seis pontos da capital paraense. Novos semáforos de pedestres foram acrescentados na Lomas Valentina com a Rômulo Maiorana e na Pedro Álvares Cabral com a Arthur Bernardes. Temporizadores regressivos de semáforos foram adicionados ao longo da Pedro Miranda nas interseções com a Lomas Valentinas, Alferes Costa, Mauriti e Humaitá.

Outra medida importante é a manutenção da malha já implantada na cidade. O setor de semafórica informou que a recuperação da sinalização de janeiro até março de 2021 foi de 670 ocorrências, com atividades de manutenção preventiva, de sincronização e consertos. O que totaliza uma média de 225 ações por mês.

“O investimento de expansão e revitalização da sinalização da cidade garante uma melhor mobilidade e também ajuda a salvar vidas. Com as vias regulamentadas e propriamente identificadas, é possível melhorar a convivência no trânsito, aumentando a segurança para pedestres, ciclistas e motoristas”, afirma a superintendente da SeMOB, Ana Valéria Borges.

Por: Leonardo Fernandes

Fonte: Agência Belém