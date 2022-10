Semob orienta e desvia trânsito para garantir segurança viária na Motorromaria e no arrastão do Pavulagem

Desde as 5 horas da manhã do sábado, dia 8, os agentes da Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana de Belém (Semob) já estarão dispostos nas avenidas Marechal Hermes, Belém e Pedro Álvares Cabral com a avenida Visconde de Souza Franco, para organizar o trânsito e orientar os desvios das linhas de ônibus que circulam pela avenida Presidente Vargas e Boulevard Castilhos França, por conta da chegada da romaria Fluvial, na Praça Pedro Teixeira ( escadinha), e início da motorromaria com destino ao Colégio Gentil.

O percurso da referida romaria é Praça Pedro Teixeira (Escadinha), avenidas Presidente Vargas, Nazaré e Magalhães Barata, até o Colégio Gentil, entre tv. 14 de Março e av. Alcindo Cacela. A imagem Peregrina ficará no Colégio Gentil e só sairá, à tarde do sábado, para a romaria da Trasladação até a Catedral de Belém.

Para garantir a segurança dos participantes da Motorromaria, a Semob fará a interdição temporária da Rua Municipalidade com o canal da General Gurjão; avenida Magalhães Barata com a travessa 14 de Março; ruas Aristides Lobo, O’ de Almeida e Manoel Barata com a avenida Assis de Vasconcelos; avenida Tamandaré com a avenida 16 de Novembro e com a Padre Eutíquio e rua Carlos Gomes com a Padre Eutíquio. A ação envolverá 28 agentes e é integrada com a GMB, Detran e PM que interditarão outros trechos.

Pavulagem – A Semob também dará apoio na orientação do trânsito, para garantir a segurança dos participantes do arrastão do Arraial do Pavulagem, cujo cortejo sairá da escadinha pelo Boulevard Castilho França em direção ao Ver-O-Peso, seguindo pela avenidas Portugal, 16 de Novembro, até a travessa Félix Roque, em frente ao Palácio Antônio Lemos, onde se encerra a manifestação cultural. “Três agentes em motocicletas farão as interdições, temporariamente, durante a passagem do cortejo, principalmente, nas ruas 15 de Novembro e Padre Champagnat”, explicou o supervisor de Operação e Fiscalização, Elias Jardim.

Desvios – Em atendimento à solicitação da Arquidiocese de Belém, relativa à realização da Motorromaria e considerando as interdições temporárias das vias que compõem as áreas de concentração (saída/chegada) e, momentânea, das vias que compõem o percurso da romaria, a Semob determinou que todas as linhas que trafegam pelo Boulevard Castilhos França, sentido Ver-O-Peso/ Avenida Portugal/16 de Novembro e pelas avenidas Presidente Vargas/Nazaré e que operam pela Pedro Álvares Cabral e pela Governador José Malcher/Assis de Vasconcelos, serão desviadas pela Avenida Visconde de Souza Franco, seguindo, posteriormente, a destino.

Os desvios são temporários enquanto durar a concentração, na chegada a Romaria Fluvial, e a realização da Motorromaria e do arrastão do Arraial do Pavulagem.

