Semob orienta o trânsito durante o percurso da romaria rodoviária neste sábado (8)

No próximo sábado (8) a imagem de Nossa Senhora de Nazaré é homenageada com a romaria rodoviária, que sairá da Igreja Matriz, no município de Ananindeua, com destino ao distrito de Icoaraci.

Com o objetivo de garantir a segurança no trânsito, a Prefeitura de Belém, por meio da Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana (Semob), estará presente, das 5h até ás 13h, em todo o percurso, que segue pelo Entroncamento, avenida (Av.) Augusto Montenegro, travessa (Trav.) Lopo de Castro até o trapiche de Icoaraci, onde está prevista a realização da missa campal, que antecede a romaria fluvial.

Serão 12 agentes da Semob, em viaturas e motocicletas, fazendo a orientação do trânsito da Av. Augusto Montenegro, no Entroncamento e na rotatória do Tapanã, seguindo pela rua Manoel Barata, com a São Roque e rua Siqueira Mendes, nos cruzamentos da rua São Roque e Trav. Pimenta Bueno.

Para garantir a segurança dos romeiros ao longo da romaria serão desviados, temporariamente, os itinerários das linhas de ônibus que operam na Trav. Lopo de Castro (antiga Trav. Cristóvão Colombo) e rua Oito de Maio, da seguinte forma:

A linha Icoaraci – Pte. Vargas (Via Berredos) fará:

Sentido Bairro – Centro: rua da Brasília, Estrada da Maracacuera, Av. Augusto Montenegro, rua 8 de Maio, Trav. Berredos, a destino.

Sentido Centro – Bairro: Trav. Berredos, rua 08 de Maio, Av. Augusto Montenegro, Estrada da Maracacuera, rua da Brasília, a destino.

A linha Icoaraci – Ver-O-Peso fará:

Sentido Bairro – Centro: rua 8 de Maio, Estrada Velha do Outeiro, Estrada da Taboquinha, Estrada da Maracacuera, Av. Augusto Montenegro, rua Dois de Dezembro, Trav. São Roque, rua Padre Júlio Maria, rua Soledade, a destino.

Sentido Centro – Bairro: rua Manoel Barata, Trav. Berredos, rua 15 de Agosto, Trav. Itaboraí, Av. Augusto Montenegro, Estrada do Maracacuera, Contorno Sul, Trav. S – 7, Contorno Leste.

As linhas Outeiro / Brasília – Pte. Vargas e Outeiro / Itaiteua – Pte. Vargas, Outeiro –Castanheira (Via Tapanã), Outeiro / Pratinha – Pça. São Cristóvão farão:

Sentido Bairro – Centro – Estrada Velha do Outeiro, Estrada da Taboquinha, Estrada da Maracacuera, Av. Augusto Montenegro, rua Dois de Dezembro, Trav. São Roque, rua Padre Júlio Maria, rua Soledade, a destino.

Sentido Centro – Bairro – rua Manoel Barata, Trav. Berredos, rua 15 de Agosto, Trav. Itaboraí, Av. Augusto Montenegro, Estrada do Maracacuera, Contorno Sul, Trav. S – 07, Tv. L – 7, Contorno Norte, rua Moura Carvalho, rua 8 de Maio, Estrada Velha do Outeiro, a destino.

A linha Icoaraci – São – Brás, no sentido Bairro – Centro fará:

Rua Oito de Maio, Trav. Berredos, rua 15 de Agosto, Trav. Itaboraí, Av. Augusto Montenegro, a destino.

A linha Icoaraci – Cidade Nova (Itinerário A e B) no sentido Bairro – Centro fará:

Trav. Soledade, rua Manoel Barata, Trav. Berredos, rua 15 de Agosto, Trav. Itaboraí, Av. Augusto Montenegro, a destino.

A linha UFPa. – Icoaraci, no sentido Icoaraci – UFPa fará:

Trav. Berredos, rua Manoel Barata, Trav. Souza Franco, rua 15 de Agosto, Trav. Itaboraí, Av. Augusto Montenegro, a destino.

A linha Paracuri I, Paracuri II e Icoaraci – Almirante Barroso, no sentido Bairro – Centro fará:

Trav. Soledade, rua Manoel Barata, Trav. Souza Franco, rua 15 de Agosto, Trav. Itaboraí, Av. Augusto Montenegro, a destino.

A linha Icoaraci – Marituba, no sentido Icoaraci – Marituba fará:

Rua Manoel Barata, Trav. Souza Franco, rua 15 de Agosto,Trav. Itaboraí, Av. Augusto Montenegro, a destino.

Missa Campal – Para garantir a segurança viária dos participantes da missa campal, que acontecerá no sábado, a partir de 8h, no trapiche de Icoaraci, haverá interdição temporária da rua Siqueira Mendes e avenida Lopo e Castro, a partir das 6h até o término no evento.

Em função disso, haverá desvio provisório dos itinerários das linhas que trafegam no trecho interditado, da seguinte forma:

As linhas que operam na Trav. São Roque / Rua Siqueira Mendes / Av. Dr. Lopo de Castro farão:

Trav. São Roque, rua 15 de Agosto, Av. Dr. Lopo de Castro, a destino.

As linhas que operam pela Arthur Bernardes ou Trav. da Soledade / rua Manoel Barata / Av.

Dr. Lopo de Castro farão:

Rua Manoel Barata, Trav. Berredos, rua 15 de Agosto, Av. Dr. Lopo de Castro, a destino.

As linhas que operam pela Trav. Berredos / rua Manoel Barata /Av. Dr. Lopo de Castro farão:

Trav. Berredos, rua 15 de Agosto, Av. Dr. Lopo de Castro, a destino.

As linhas que operam pela rua 15 de Agosto / Trav. São Roque / rua Siqueira Mendes / Av.

Dr. Lopo de Castro farão:

Rua 15 de Agosto, Av. Dr. Lopo de Castro, a destino.

As linhas que operam Trav. São Roque / rua Manoel Barata / Av. Dr. Lopo de Castro / rua Padre Júlio Maria farão:

Rua São Roque, rua Padre Júlio Maria, a destino.

Canais de atendimento:

A Semob disponibiliza aos usuários seus canais de atendimento para reclamações, sugestões e denúncias que podem ser pelas redes sociais (twitter, facebook e instagram) ou formalizar para a Ouvidoria nos canais de atendimento do órgão, pelo site da Semob, e-mail (ouvidoria.semob@cinbesa.com.br) ou WhatsApp (91) 98415-4587.

Em casos relacionados ao transporte coletivo, o usuário precisa informar a linha, a empresa, o horário, o código alfanumérico (número que fica na lateral e na traseira do veículo) e descrever a situação ocorrida, para que o órgão possa identificar a empresa e operadores, averiguar a denúncia e tomar as providências cabíveis.

Foto Reprodução: Ascom Semob